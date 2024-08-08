Велика Британія збудує радіолокаційну станцію для відстеження дій РФ і Китаю у космосі

Про це пише The Telegraph.

Зазначено, що Королівські ВПС збудують станцію в Пембрукширі в районі казарм Кавдор - там базується секретний 14-й полк зв'язку, підрозділ радіоелектронної боротьби.

"Ця нова радіолокаційна програма не лише покращить нашу обізнаність про далекий космос, а й допоможе захистити наші космічні активи разом з нашими найближчими партнерами", - зазначив британський міністр оборони Джон Хілі.

Водночас головний маршал авіації сер Майк Вігстон раніше наголошував на тому, що РФ і КНР у космосі здійснюють "безвідповідальні й безрозсудні випробування".

Видання зауважує, що про плани будівництва радіолокаційної станції для відстеження супутників Darc у Британії оголосили три роки тому. Тоді держава підкреслила, що вона є національним пріоритетом.

"Darc - це багатонаціональний проєкт, який бере свій початок в оборонному пакті Aukus між Великою Британією, США та Австралією. Хоча основною частиною проєкту Aukus є будівництво нових атомних підводних човнів для австралійських та британських флотів, оборонне співробітництво між трьома країнами поступово зростає в результаті тісних зв'язків, необхідних для передачі чутливих технологій", - додає видання.