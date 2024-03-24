Відвідувач ТРЦ у Петербурзі заявив про мінування

Про це пише видання "Фонтанка SPB Online".

Зазначається, на камерах відеонагляду зафіксовано, що цей чоловік побував у ТРЦ, вийшов звідти і по телефону повідомив про мінування. Його затримали, але де саме знаходиться "вибухівка", чоловік не каже.

Ще один росканал "Обережно, новини" пише, що чоловіка затримали і вивели на парковку, "де з ним спілкуються силовики".

"Біля входу стоять поліцейські машини та Росгвардія", - йдеться, що про це повідомляють очевидці.

Також ресурс зазначає, що парковку ТРЦ перекрили, машини не випускають без огляду.

"Далекосхідний проспект, що примикає до "Лондон Молу", перекрито. Рятувальники підключають пожежні рукави до гідрантів", - йдеться у повідомленні.