Відвідувач ТРЦ у Петербурзі заявив про мінування
З торговельного центру "Лондон Мол" у Петербурзі евакуюють відвідувачів через заяву про мінування
Про це пише видання "Фонтанка SPB Online".
Зазначається, на камерах відеонагляду зафіксовано, що цей чоловік побував у ТРЦ, вийшов звідти і по телефону повідомив про мінування. Його затримали, але де саме знаходиться "вибухівка", чоловік не каже.
Ще один росканал "Обережно, новини" пише, що чоловіка затримали і вивели на парковку, "де з ним спілкуються силовики".
Також ресурс зазначає, що парковку ТРЦ перекрили, машини не випускають без огляду.
"Далекосхідний проспект, що примикає до "Лондон Молу", перекрито. Рятувальники підключають пожежні рукави до гідрантів", - йдеться у повідомленні.
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