"Якби Україна погодилась на мир у 2022 році, РФ не наростила б двомільйонну армію": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 липня у світі з'явились дві дезінформації.

Дезінформація: Американський коментатор Джексон Хінкл заявив: "Українські терористичні акти, спрямовані проти цивільних осіб та атомних електростанцій, ілюструють цілеспрямовану стратегію насильства та ескалації, а не справжнє прагнення до миру".

Спростування: Своїми дезінформаційними заявами Хінкл намагається безпідставно демонізувати Україну та українську армію в очах міжнародної спільноти. Насправді Збройні Сили України мають на меті знешкодити російську армію та засоби ведення війни, тобто ліквідувати штаби, склади боєприпасів та особовий склад ЗС РФ.

Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Уявіть, якби ми скористалися пропозицією Росії про мир з Україною, яку Україна була готова прийняти у квітні 2022 року. Уявіть, якби ми це зробили, ця війна була б закінчена. Росія не наростила б найсильнішу армію, їхня армія все ще була б на рівні 900 000, а не понад два мільйони зараз".

Спростування: Ріттер намагається перекласти провину за продовження війни з терористичної Росії на Україну та її партнерів. Насправді Росія, країна, яка розпочала цю війну, могла б легко її закінчити, припинивши вторгнення на українську територію і вбивства українського народу.