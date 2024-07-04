"Якби Україна погодилась на мир у 2022 році, РФ не наростила б двомільйонну армію": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських наративів, які світові медіа запустили 4 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 липня у світі з'явились дві дезінформації.
Дезінформація: Американський коментатор Джексон Хінкл заявив: "Українські терористичні акти, спрямовані проти цивільних осіб та атомних електростанцій, ілюструють цілеспрямовану стратегію насильства та ескалації, а не справжнє прагнення до миру".
Спростування: Своїми дезінформаційними заявами Хінкл намагається безпідставно демонізувати Україну та українську армію в очах міжнародної спільноти. Насправді Збройні Сили України мають на меті знешкодити російську армію та засоби ведення війни, тобто ліквідувати штаби, склади боєприпасів та особовий склад ЗС РФ.
Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Уявіть, якби ми скористалися пропозицією Росії про мир з Україною, яку Україна була готова прийняти у квітні 2022 року. Уявіть, якби ми це зробили, ця війна була б закінчена. Росія не наростила б найсильнішу армію, їхня армія все ще була б на рівні 900 000, а не понад два мільйони зараз".
Спростування: Ріттер намагається перекласти провину за продовження війни з терористичної Росії на Україну та її партнерів. Насправді Росія, країна, яка розпочала цю війну, могла б легко її закінчити, припинивши вторгнення на українську територію і вбивства українського народу.
- Раніше ворожа пропаганда запустила кампанію дискредитації державного курсу України з розбудови ядерної енергетики, зокрема побудови нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
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