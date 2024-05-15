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"Зеленський підготував багато неправдивих повідомлень про обстріли цивільного населення, масові вбивства й катування": добірка фейків світових ЗМІ за 15 травня

15 травня, 2024 середа
16:18
Світ фейк
Зміст

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 15 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 травня у світі з'явилося два фейки.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на сторінці в X (Twitter) написав: «Мир – це брудне слово в Києві. Зараз вони заклопотані тим, щоб набити кишені останніми грошима від своїх західних спонсорів. Коли гроші закінчаться, вони поїдуть до Швейцарії, на південь Франції та Флориди, а простих українців залишать у могилах».

Спростування: Журналіст намагається зобразити Україну як корумповану державу, уряд якої буцімто переймається власними інтересами, а не врегулюванням військової ситуації в країні. Метою таких повідомлень є дискредитація українського керівництва та створення враження, що військова допомога Україні неефективна.

Дезінформація: Турецьке видання dikGAZETE написало: «Зеленський, який є дуже хорошим маніпулятором, підготував багато неправдивих повідомлень, таких як обстріли цивільного населення, масові вбивства й катування українського народу на створених кіноплатформах, і подав ці зображення світовій громадськості через західні медіа та соціальні мережі».

Спростування: Це ретрансляція наративів російської пропаганди, спрямованих на виправдання воєнних злочинів росії проти українців. Насправді злочини російської армії, описані в статті, були зафіксовані як українськими, так і зарубіжними медіа й організаціями.

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Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
фейк
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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