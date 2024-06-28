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Тарифи на природний газ: скільки платитимуть українці з 1 липня

28 червня, 2024 п'ятниця
17:00
тарифи на газ Тарифи на газ

Тарифи на природний газ завжди були важливою темою для українських споживачів. Умови ринку змінюються, а разом з ними і тарифи

Зміст

Тарифи на природний газ залишаються важливою складовою витрат українських домогосподарств і підприємств. Постійні зміни на ринку вимагають від споживачів бути в курсі актуальних тарифів та шукати способи зниження витрат.

Чи зміниться ціна на природний газ для побутових споживачів?

Протягом останніх двох сезонів ціни на газ для населення залишилися без змін. Газопостачальні компанії не внесли значних корективів до своїх пропозицій. Вартість кубометра газу залежно від постачальника коливатиметься в межах 7,70- 9,99 грн. Ці тарифи будуть актуальними в липні та мають залишатися в цих межах до весни 2025 року, за винятком декількох невеликих газових компаній, що вставили даний рівень цін до серпня 2024 року, як зазначають в Газправда.

Зазначимо, що "блакитне паливо" для більшості українських домогосподарств, а це 98% або 12 мільйонів споживачів, постачає саме Нафтогаз України. Його тариф "Фіксований" становить 7,96 грн за один кубометр, залишатиметься незмінним ще щонайменше дев'ять місяців.

Загалом тарифи на природний газ формуються з урахуванням кількох ключових компонентів: ціни газу як товару, тарифів на транспортування, розподіл та постачання. Коливання вартості палива залежить від світових цін, однак держава намагається утримувати тарифи для побутових споживачів на одному рівні, попри складні умови війни та економічні труднощі.

"В умовах війни та складної ситуації в економіці маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", - розповів Олексій Чернишов, очільник правління НАК "Нафтогаз України".

У той же час в інших постачальників ціна газу складає:

  • ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" – 7,70 гривень за кубометр (тариф дійсний до 31.08.2024)
  • ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" – 7,799 гривень за кубометр
  • ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" – 7,96 гривень за кубометр
  • ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" - 7,96 гривень за кубометр
  • ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" - 7,98 гривень за кубометр
  • ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" – 7,99 гривень за кубометр
  • ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" - 7,99 гривень за кубометр (тариф дійсний до 30.08.2024)
  • ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" – 8,20 гривень за кубометр
  • ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 гривень за кубометр
  • ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46
  • ТОВ "АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" – 9,95 гривень за кубометр
  • ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 гривень за кубометр

Що відомо про тарифи на природний газ в Україні

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
газ
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