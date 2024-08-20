ASUS ProArt P16: творчість без меж

Цей 16-дюймовий ноутбук, оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, уже доступний в Україні. Але що робить його таким особливим? Про це ми розповіли в даному матеріалі.

Твій новий помічник для творчості, який ти заслуговуєш

Уяви, що твої найсміливіші ідеї оживають, немов за помахом чарівної палички. З новим ASUS ProArt P16 кожен твій творчий крок стає легким і натхненним. Інноваційні інструменти, такі як StoryCube та MuseTree, працюють для тебе, допомагаючи швидко організувати ідеї та миттєво перетворювати їх на готові шедеври. Окрема клавіша Copilot, програмний центр ProArt Creator Hub та контролер ASUS DialPad — усе це створено для того, щоб ти міг повністю зосередитися на творчості. Один дотик — і ти вже керуєш професійними програмами, як справжній майстер.

Максимальна продуктивність у твоїх руках

Чи готовий ти до нових вершин? Потужний процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 та відеокарта GeForce RTX 4070 забезпечать блискавичну швидкодію для реалізації будь-яких задумів. Сенсорний OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 4K дарує неймовірну точність кольорів, що робить його ідеальним для графічних робіт та відеомонтажу. А з передовою системою охолодження, 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та швидким SSD на 2 ТБ, ти можеш бути впевнений — цей ноутбук впорається навіть із найскладнішими завданнями.

Твоя творчість — там, де ти хочеш

ProArt P16 — це свобода для твоєї творчості, де б ти не був. Завдяки товщині корпусу всього 14,9 мм і вазі 1,85 кг, цей ноутбук легко поміститься в рюкзак, готовий вирушити разом із тобою до студії, кав'ярні чи на зйомку в парку. Стильний дизайн із натхненням від професійних камер підкреслює твою індивідуальність та прагнення до досконалості.

Придбай свій ProArt P16 уже сьогодні

Ноутбук ProArt P16 із процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 2 ТБ уже чекає на тебе за ціною 158 999 грн. Придбай його в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна або в партнерських магазинах. Не відкладай свою творчість — починай творити з ProArt P16!