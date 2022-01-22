Телеканал "Еспресо" та "ПЛАСТ" проводять акцію Соборна Україна

Ми живемо у великій країні, різноманітність є нашим багатством, багатством України. Ми різні, але всі є українцями. Кожен куточок України має свою історію державотворення.

До Дня Соборосності пластуни з річних куточків України записали відеопривітання, в якому також розповідається про місцеві факти будівництва української держави.

В суботу та неділю 22 та 23 січня телеканал "Еспресо" транслюватиме ці відеопривітання. А на сайті "Еспресо" буде можливість побачити віртуальну Google - карту з позначеннями місцевості, на якій користувачі можуть побачити відео кожного пластунового осередку.







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