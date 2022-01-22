Телеканал "Еспресо" та "ПЛАСТ" проводять акцію Соборна Україна
22 - 23 січня 2022 року телеканал "Еспресо" разом з Національною скаутською організацією України "ПЛАСТ" проведуть акцію "Соборна Україна"
Ми живемо у великій країні, різноманітність є нашим багатством, багатством України. Ми різні, але всі є українцями. Кожен куточок України має свою історію державотворення.
До Дня Соборосності пластуни з річних куточків України записали відеопривітання, в якому також розповідається про місцеві факти будівництва української держави.
В суботу та неділю 22 та 23 січня телеканал "Еспресо" транслюватиме ці відеопривітання. А на сайті "Еспресо" буде можливість побачити віртуальну Google - карту з позначеннями місцевості, на якій користувачі можуть побачити відео кожного пластунового осередку.
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