ТОП-10 замків і фортець в Україні, які варто відвідати

Україна має багату історію та культурний спадок, тому споруди які будували багато років тому, вражають своєю архітектурою, відображаючи різні стилі та майстерність будівництва свого часу. Також, багато замків розташовані в живописних місцях, навколо яких розцвітає природа. Тож, ми зібрали список унікальних замків та фортифікацінийх споруд, які варто відвідати аби насолодитися красою природи та багатством національної спадщини.

Така мандрівка не лише подарує яскраві емоції, а також ви зможете здобути унікальний досвід та збагатити свої знання про історію рідного краю. Адже фортеці в Україні представляють собою розмаїття архітектурних шедеврів. Ці об'єкти слугували не лише як оборонні споруди, але й були центрами влади, торговими точками та місцями збереження культурних традицій. Вони свідчать про різноманітні історичні етапи розвитку регіонів та важливі події в України.

Кам'янець-Подільська фортеця

Мабуть, один із самих популярних туристичних місць в Україні - Кам'янець-Подільська фортеця, що знаходиться в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Офіційно заснована у XIV столітті, однак за деякими історичними даними фортифікаційні споруди на цьому місті були ще за часів Київської Русі. Незважаючи на те, що фортеця оточена каньйоном, який створює природні оборонні перешкоди, вона все ж мала важливе стратегічного положення, тому перебувала під владою різних народів включаючи українців, поляків, турків тощо. Головна споруда Кам'янець-Подільська пройшла багато періодів реконструкцій і модернізацій, що відобразилося в її унікальному архітектурному стилі.

Сучасна фортеця є музеєм під відкритим небом, де відвідувачі можуть дізнатися більше про історію та культуру регіону. А також місцем, де відбуваються різні фестивалі. Захоплююча атмосфера нічної, освітленої вогнями споруди, заворожує та стає незабутнім для туристів.

Фото: Wondersholidays

Замок Паланок (Мукачевський замок)

Замок "Паланок" або Мукачевський замок - це історична фортифікаційна споруда, розташована в місті Мукачево Закарпатської області, є національною пам'яткою архітектури. Замок був заснований, ймовірно, в XI столітті, коли територією управляв угорський король.

Протягом своєї історії він зазнавав численних реконструкцій та змін власників, включаючи Угорське королівство, Ракоці, Шенборнів та інших. У різні періоди замок використовувався для різних цілей, включаючи оборону, резиденцію аристократії. Що цікаво, з кінця 18 століття був у ролі австрійської в’язниці, а в радянські часи слугував як професійно-технічне училище.

Замок об’єднує елементи романської, готичної та ренесансної архітектури, однією з головних характерних якого є високі башти. Розташування замку на горі над річкою Латориця, забезпечує прекрасні панорамні види на місто і навколишній край.

Фото: Ukraine is

Замок графів Шенборнів

Один з небагатьох замків в Україні, який був побудований не з оборонною ціллю. Цей палац більше схожий на споруду із діснеївських казок, з великою кількістю розкішних барильєфів, флюгерів та вітражів з родинними гербами.

Палац споруджений графом Ервіном Фрідріхом Шенборн-Бухгаймом у стилі бароко в кінці 19 століття. Будівля має дуже цікаву архітектурну особливість, вона містить рівно 365 вікон, 52 кімнати, 12 веж та 7 виходів, що є посиланням до календаря.

Поблизу палацу є сад - дендрологічний парк, який включає різноманітні дерева та рослини, а самим серцем цього саду стало озеро, яке надавало йому декоративний шарм.

Сьогодні, замок слугує санаторієм для людей з серцево-судинними та неврологічними хворобами, а також захворюваннями опорно-рухового апарату. Однак, туристи теж можуть насолодитися цим чарівним місцем та побачити інтер’єр камінної зали та бібліотеки.

Фото: Karpatium

Фортеця Аккерман

Білгород-Дністровська фортеця (Фортеця Аккерман) – найбільша фортеця України, що височіє на скелястому березі Дністровського лиману на руїнах античного міста Тіри (ніні, Білгород-Дністровський). Охоплює велику площу – майже 9 га та має протяжність оборонних стін у 2,5 кілометри.

Фортеця має звання однієї з найбільших у Європі та вражає своєю архітектурою і величчю. Її засновано в середньовіччі, але сучасний вигляд формувався протягом різних епох. Фортифікаційні споруди багато років були важливими об'єктами на шляху до Європи та використовувалися для контролю над торговими маршрутами, як стратегічний об'єкт.

Під час екскурсії можна дізнатися про залишені турками скарби, цікаві історії та легенди, побачите унікальну зброю. А також, ви діздаєтесь про відомих людей, які тут бували: Леся Українка, І. Нечуй-Левицький, А. Міцкевич та інші.

Фото: Білгород-Дністровська районна державна адміністрація

Замок Острозьких

Замок Острозьких був заснований у XVI столітті. Він виступав як важливий об'єкт оборони волинських земель на шляху нашесть татар та слугував резиденцією для родини Острозьких, яка була однією з визначних українських аристократичних родин.

Побудований в мальовничому місці на злитті річок Случі та Ікопоті в місті Старокостянтинів, Хмельницької області, він представляє собою типову середньовічну фортецю із вежами та високими оборонними стінами. Споруда піддавалася реконструкціям та модифікаціям протягом своєї історії. Сьогодні замок на реставраційних роботах, однак він відкритий для відвідувачів. Радимо оглянути церкву зі старовинними фресками та загалом прогулятися територією, побачити дзвіницю, оборонну вежу та внутрішнє оздоблення приміщень. Якщо брати екскурсію, тоді гід вам розповість про становлення замку, його зв'язок із постатями Северина Наливайка і Богдана Хмельницького, а також ви дізнаєтесь цікаві легенди.

Фото: Віртуальний музей спадщини князів Острозьких

Хотинська фортеця

Назва фортифікаційної споруди невід’ємно пов’язана від міста, в якому вона розташована – Хотин (Чернівецька область). Заснована на мальовничих берегах річки Дністер, ця фортеця пройшла велику кількість випробувань та подій, що віддзеркалюють багатогранну історію регіону. Нинішньої величі та масштабів розбудови зазнав замок саме в 15 столітті, коли Молдавське князівство ним заволоділо та збільшило його територію втричі.

Історія Хотинської фортеці налічує століття оборони та стратегічного значення. Фортеця була свідком численних конфліктів, війн і перемог, що надали їй непересічну вагу в історії України. Архітектурно Хотинська фортеця вражає своєю масштабністю та красою. Високі стіни, могутні вежі і ретельно вибудовані оборонні споруди роблять її значущим культурним надбанням. Для відвідувачів фортеця стає свого роду машиною часу, що переносить їх у минуле, дозволяючи відчути атмосферу минулих епох. Мабуть тому, її вважають ще й однією з найбільших зірок серед пам’яток архітектури, адже на її території велися зйомки фільмів "Тарас Бульба", "Захар Беркут", "Три мушкетери" та багатьох інших.

Фото: Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця"

Шарівський палац

Це один із наймолодших палаців, що є в нашому списку. Побудований у кінці ХІХ століття та знаходиться в смт. Шарівка Харківської області. Будівля з білого каменю виконана в стилі неоготика, схожий на казковий замок, що оточений терасами та парком з екзотичними рослинами.

Шарівська садиба протягом своєї історії мала декілька власників. Сам хутір у 1670 році заснував осавул Матвій Шарій. У 1836 році, купивши землю, поміщик Ольховський почав будувати тут собі маєток у неоготичному стилі, який був дуже популярний на той час. Згодом, будівля перейшла у володіння братам Гебенштрейтерам та у 1881 році садибу придбав цукровий король Леопольд Кеніг, завдяки якому палац стали називати "Цукровий замок".

Палац з 2014 року було передано в оренду Благодійному фонду "Омріяна Країна", яка має на меті відреставрувати будівлю задля відновлення колишньої величі та започаткування культурно-мистецького центру.

Фото: Igotoworld

Замок Попова

Садиба Попова представляє собою палацово-парковий комплекс, що знаходиться в селі Василівка Запорізької області. Належав дворянському роду Попових та був побудований 1894 року.

Архітектурно палац нагадує середньовічні європейські замки, найбільше виражений стиль неоромантизму, а також є характерні риси готики та бароко. Будівля мала велику бальну залу, бібліотеку та галерею з оригінальними витворами мистецтва.

Сьогодні садиба представляє собою Василівський історико-архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова". І хоча замок не зберіг в повній мірі свою красу та велич, він і досі залишається популярних туристичним місцем, де пропонують насолодитися архітектурою середньовіччя, помилуватися видами з оглядової вежі та дослідити флігелі.

Фото: Wikimedia

Замок Любарта (Луцький)

Луцький замок, також відомий як Замок Любарта - це історична фортеця в місті Луцьк у Волинській області. За однією з легенд, заснований князем Любартом у XIII столітті, замок грав важливу роль у історії Волині та України.

Луцький замок представляє собою типовий приклад середньовічної фортеці. Він включає в себе вежі, стіни, палац і монастир, які свідчать про архітектурні стилі різних історичних епох. Складається з двох основних частин: Верхнього та Нижнього замку. Нині добре збереглася верхня частина. Замок є популярним туристичним об'єктом, приваблюючи відвідувачів своєю архітектурою та історією, цікавими старовинними підземеллями.

Що цікаво, на купюрі номіналом 200 гривень зі зворотного боку ви можете побачити в’їзну вежу замку Любарта.

Фото: Луцька міська рада

Збаразький замок

Збаразький замок розташований в місті Збараж, Тернопільської області. Оснований на початку XVII століття, його будували за проєктом відомого архітектора Вінченцо Скамоцці. Замок став важливим об'єктом оборони та мав велике історичне значення. Основний період активного використання споруди припадає на часи Великого князівства Литовського та Польщі.

Збаразький замок представляє собою типовий приклад об'єкта оборонної архітектури того часу з ренесансними елементами. Він має форму неправильного чотирикутника з вежами та бастіонами на кутах. Замок оточений лісами, а до його входу веде кам’яний міст.

Сьогодні, Збаразький замок – це архітектурна пам’ятка, що розміщує краєзнавчий музей, відкритий для відвідування.

Фото: Travel-al