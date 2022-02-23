Транспортери важкої техніки, новий польовий госпіталь у РФ та сотні військових машин у Білорусі: супутники Maxar зробили нові знімки біля кордонів України

Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar Technologies, оприлюднені Reuters.

Компанія повідомляє про нарощування російських збройних сил на кордонах з Україною.

Так, неподалік кордону з Україною на заході Росії було помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для переміщення танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.

У військовому гарнізоні на заході Росії неподалік кордону з Україною з’явився новий польовий госпіталь.

Також супутникові знімки показують нове розміщення понад 100 військових машин і десятків військових наметів на півдні Білорусі поблизу кордону з Україною.





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