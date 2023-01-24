Треба зробити все можливе, щоб на саміті у Вільнюсі Україну офіційно запросили в НАТО – Порошенко з Брюсселя

Він також пояснив, що НАТО є найкращим безпековим механізмом, і стратегічні рішення про підтримку України ухвалюються на базі Альянсу.

"Нічого важливішого для нас зараз, ніж підтримка Збройних Сил і координація роботи по забезпеченню міжнародної солідарності країн на підтримку Збройних Сил України не існує. І НАТО – це найкращий механізм. Попри те, що більшість допомоги для нас надходить через формати Рамштайну, через формати двосторонньої співпраці – стратегічні рішення приймаються на базі НАТО", – заявив Порошенко журналістам.

"Ми поставили питання не обмежуватися лише танками Леопард. Питання винищувачів F-16 – це питання сьогоднішнього дня, а не коли-небудь у 2023 році. Питання збільшення радіусу дії для ракет, які постачаються Україні, включаючи ATACMS – це питання сьогоднішнього дня. Ми маємо їх отримати зараз і вже – для того, щоб ефективно забезпечити контрнаступ, для того, щоб зірвати російський наступ навесні", – зазначив Порошенко.

"Ми поставили питання великої кількості боєприпасів – починаючи від снарядів для автоматичних гранатометів, яких дуже потребують наші війська в Бахмуті і на сході, і завершуючи питанням протидії дронам. Ключове для нас – протиповітряна оборона", – наголошує п’ятий Президент.

"Вперше ми підняли питання коородинаціі дій країн-членів НАТО щодо санкцій. Зараз обговорюється дев’ятий пакет санкцій. Я кажу: мета – вдвічі зменшити російський експорт. Був 580 млрд, має бути 290, не більше. І це буде у поєднанні з потужністю Збройних Сил України найбільш ефективним засобом зупинити війну", – вважає Порошенко.

Він також повідомив, що українська делегація підтримала позицію щодо членства України в НАТО.

"Для мене є категорично неприйнятним позиція окремих в тому числі наших союзників про те, що давайте домовимося, коли Україна переможе, тоді відкриють двері для України в НАТО. Ні, бо саме членство України в НАТО є ключовою складовою і для нашої перемоги, і для миру на українських умовах. Миру без членства України в НАТО не буде. Це мають зрозуміти всі. І це те, що я сьогодні намагався донести і доніс. Це питання ставилося і Генсеку, це питання ставилося і керівникам Парламентської асамблеї. Це питання ставилося і послам", – повідомив Петро Порошенко.

"Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться просунути це питання напередодні саміту у Вільнюсі. Ми тримаємо кулаки. Вільнюс щасливе для нас місто. Ми не говоримо про те, що у Вільнюсі має бути прийняте рішення про членство. Але ми говоримо, щоб Україна нарешті отримала запрошення в НАТО. І ми будемо робити все від нас залежне, щоб це запрошення нарешті прозвучало", – резюмує Порошенко.