"Я думаю, що він повинен боятися використовувати ядерну зброю": Зеленський про ядерні погрози Путіна
Ніхто не знає, що в голові у російського диктатора Володимира Путіна, проте він любить своє життя і має боятися використовуватися ядерну зброю
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Fox News.
"Ніхто не знає, що у нього в голові, насправді. Він може застосувати ядерну зброю в будь-якій країні, у будь-який час, або ні. Я не впевнений, що він це зробить", - сказав Зеленський.
Президент України зазначив, що не може говорити точно, адже Путін "не завжди адекватний", тому що "адекватні люди не можуть просто приїхати в Україну і зробити те, що він зробив".
"Він любить своє життя, я думаю, спосіб життя і те, як він керує життями інших... І ось чому я думаю, що він повинен боятися використовувати ядерну зброю", - наголосив Зеленський.
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- Нагадаємо, що 25 вересня російський диктатор Володимир Путін запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ.
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