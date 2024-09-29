"Я думаю, що він повинен боятися використовувати ядерну зброю": Зеленський про ядерні погрози Путіна

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Fox News.

"Ніхто не знає, що у нього в голові, насправді. Він може застосувати ядерну зброю в будь-якій країні, у будь-який час, або ні. Я не впевнений, що він це зробить", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що не може говорити точно, адже Путін "не завжди адекватний", тому що "адекватні люди не можуть просто приїхати в Україну і зробити те, що він зробив".

"Він любить своє життя, я думаю, спосіб життя і те, як він керує життями інших... І ось чому я думаю, що він повинен боятися використовувати ядерну зброю", - наголосив Зеленський.

Читайте також: В ISW пояснили, навіщо Путін відновив погрози ядерною зброєю