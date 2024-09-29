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"Вдалося перехопити порядок денний": політолог Саакян про те, як Трамп несвідомо привернув увагу до України

Марина Клюєва
29 вересня, 2024 неділя
17:14
Світ Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян вважає, що через свою скандальність кандидат у президенти США Дональд Трамп привернув увагу до України

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Після того, як пройдуть вибори, зміниться Палата представників, частина Сенату, тому ми отримаємо абсолютно інакшу внутрішньо-політичну ситуацію в Сполучених Штатах на додаток до нового мешканця Білого дому. Тому тут ясно, що друге завдання стратегічного характеру - це забезпечити для нас кращі позиції входження у новий період. Для цього, власне, оця Формула перемоги, чи План перемоги, яким фактично Зеленський ішов ледь не ва-банк для того, щоб створити ці позиції для України та перехопити частину порядку денного, навіть нав’язати розмову про українську перемогу. І в самому контексті випад Трампа навіть через скандальність додав до цього уваги", - вважає він. 

Політолог зазначив, що до скандалу із Трампом головною темою був Близький Схід. 

"Низка американських колег помітили дуже цікаву річ: до поїздки України, ключова увага була прикута до Ізраїлю і Близького Сходу, про Україну майже публічно не говорили. Хоча на майданчику ООН, власне, Україна була другою по значущості темою після Близького Сходу, бо ми програли на порядку денному. Але зокрема через всі ці маневри навколо Трампа завдяки Плану перемоги та діям Трампа Україна вийшла на перший щабель і навпаки всі медіа почали говорити про Україну, тому не було щастя, та нещастя допомогло, і тут вдалося перехопити порядок денний, задати його в Штатах", - сказав Олег Саакян. 

  • 26 вересня повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.
  • Журналіст Віталій Портников вважає, що у Дональда Трампа було велике бажання принизити Володимира Зеленського й показати, що його мають шанувати.
Теги:
Україна
вибори
вибори президента
Близький Схід
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
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