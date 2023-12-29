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Що приготувати на Новий рік. Три традиційні рецепти
Новорічні страви – найсмачніші. Меню новорічного столу вибирають заздалегідь, переглядають новорічні рецепти, й готують смачні страви на новий 2024 рік
Олів'є з креветками та перепелиними яйцями
Інгредієнти:
- креветки (очищені) – 300 г
- картопля (відварена) – 200 г
- морква (варена) – 2 штуки
- зелений горошок (консервований) – 150 г
- огірки (солоні) – 2 штуки
- огірки (свіжий) – 1 штука
- перепелині яйця (варені) – 10 штук
- петрушка (для прикраси) – 2 гілочки
- майонез – 250 мл
- лимонний сік – 1 ч. л.
- молотий чорний перець – до смаку
- сіль за смаком
Покроковий рецепт приготування:
- нарізаємо креветки кубиками середнього розміру
- збризкуємо лимонним соком
- кілька креветок залишаємо цілими для прикраси готового олів'є
- нарізаємо картоплю, моркву, яйця, свіжі та солоні огірки дрібними шматочками
- одне яйце розрізаємо навпіл для прикраси
- зелений горошок відкидаємо на друшляк, промиваємо, злегка обсушуємо на паперовому рушнику
- змішуємо в глибокій мисці картоплю, креветки, моркву, яйця, горошок та обидва види огірків
- додаємо мелений чорний перець, сіль, майонез
- акуратно перемішуємо салат ложкою
- за допомогою кулінарного кільця викладаємо олів'є на тарілку
- прикрашаємо половинками яйця, петрушкою та креветками.
Фото: Freepik
Вінегрет із кукурудзою
Інгредієнти:
- буряк (відварений) – 250 г
- картопля (відварена) – 200 г
- кукурудза (консервована) – 1 банка
- морква (варена) – 2 штуки
- огірки (солоні) – 200 г
- цибуля ріпчаста - 1 штука
- рослинна олія – 5 ст.л.
- сіль за смаком
- зелень (для прикраси) – 3 гілочки
Покроковий рецепт приготування:
- цибулю звільніть від лушпиння
- варені картоплю, буряк і моркву очистьте від шкірки
- кукурудзу відкиньте на друшляк
- промийте під проточною водою
- викладіть на паперовий рушник
- наріжте дрібними кубиками картоплю, буряки, огірки та моркву
- в окремій мисці змішайте буряки з половиною рослинної олії
- залишіть на 3 хвилини
- додайте картоплю, огірки, цибулю, моркву, кукурудзу, сіль і масло, що залишилося
- акуратно перемішайте ложкою салат
- викладіть вінегрет на гарну тарілку
- прикрасьте зеленню до смаку.
Фото: Gettyimages
Скумбрія в духовці ціла
Інгредієнти:
- скумбрія – 2 тушки
- лимон – 1 штука
- часник – 4 зубчики
- кріп – 0.5 пучка
- мелений чорний перець – 2 щіпки
- сушений перець чилі – 1 щіпка
- морська сіль – 1 год.
- паприка – 1 год.
- мелений коріандр – 0,5 ч.л.
- оливкова олія – 2 ст.л.
Покроковий рецепт приготування:
- повністю випатрайте і промийте скумбрію
- зробіть зверху неглибокі надрізи
- натріть рибу олією та посипте всіма спеціями
- дрібно нарубайте кріп з часником
- вкладіть усередину риби
- у надрізи на шкірі вкладіть часточки лимона
- запікайте скумбрію в духовці 30 хвилин при 190 градусах під фольгою та ще 10 хвилин без неї.
Сманого!
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