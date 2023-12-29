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Що приготувати на Новий рік. Три традиційні рецепти

29 грудня, 2023 п'ятниця
11:00
рецепти салат олів'є

Новорічні страви – найсмачніші. Меню новорічного столу вибирають заздалегідь, переглядають новорічні рецепти, й готують смачні страви на новий 2024 рік

Олів'є з креветками та перепелиними яйцями

Рецепт Олів'є з креветками

Інгредієнти:

  • креветки (очищені) – 300 г
  • картопля (відварена) – 200 г
  • морква (варена) – 2 штуки
  • зелений горошок (консервований) – 150 г
  • огірки (солоні) – 2 штуки
  • огірки (свіжий) – 1 штука
  • перепелині яйця (варені) – 10 штук
  • петрушка (для прикраси) – 2 гілочки
  • майонез – 250 мл
  • лимонний сік – 1 ч. л.
  • молотий чорний перець – до смаку
  • сіль за смаком

Покроковий рецепт приготування:

  • нарізаємо креветки кубиками середнього розміру 
  • збризкуємо лимонним соком
  • кілька креветок залишаємо цілими для прикраси готового олів'є
  • нарізаємо картоплю, моркву, яйця, свіжі та солоні огірки дрібними шматочками
  • одне яйце розрізаємо навпіл для прикраси
  • зелений горошок відкидаємо на друшляк, промиваємо, злегка обсушуємо на паперовому рушнику
  • змішуємо в глибокій мисці картоплю, креветки, моркву, яйця, горошок та обидва види огірків
  • додаємо мелений чорний перець, сіль, майонез 
  • акуратно перемішуємо салат ложкою
  • за допомогою кулінарного кільця викладаємо олів'є на тарілку
  • прикрашаємо половинками яйця, петрушкою та креветками.
Рецепт вінегрету

Фото: Freepik

 

Вінегрет із кукурудзою

Інгредієнти:

  • буряк (відварений) – 250 г
  • картопля (відварена) – 200 г
  • кукурудза (консервована) – 1 банка
  • морква (варена) – 2 штуки
  • огірки (солоні) – 200 г
  • цибуля ріпчаста - 1 штука
  • рослинна олія – 5 ст.л.
  • сіль за смаком
  • зелень (для прикраси) – 3 гілочки

Покроковий рецепт приготування:

  • цибулю звільніть від лушпиння
  • варені картоплю, буряк і моркву очистьте від шкірки
  • кукурудзу відкиньте на друшляк
  • промийте під проточною водою 
  • викладіть на паперовий рушник
  • наріжте дрібними кубиками картоплю, буряки, огірки та моркву
  • в окремій мисці змішайте буряки з половиною рослинної олії
  • залишіть на 3 хвилини
  • додайте картоплю, огірки, цибулю, моркву, кукурудзу, сіль і масло, що залишилося
  • акуратно перемішайте ложкою салат
  • викладіть вінегрет на гарну тарілку 
  • прикрасьте зеленню до смаку.
 Скумбрія в духовці

Фото: Gettyimages

Скумбрія в духовці ціла

Інгредієнти:

  • скумбрія – 2 тушки
  • лимон – 1 штука
  • часник – 4 зубчики
  • кріп – 0.5 пучка
  • мелений чорний перець – 2 щіпки
  • сушений перець чилі – 1 щіпка
  • морська сіль – 1 год.
  • паприка – 1 год.
  • мелений коріандр – 0,5 ч.л.
  • оливкова олія – 2 ст.л.

Покроковий рецепт приготування:

  • повністю випатрайте і промийте скумбрію
  • зробіть зверху неглибокі надрізи
  • натріть рибу олією та посипте всіма спеціями
  • дрібно нарубайте кріп з часником 
  • вкладіть усередину риби
  • у надрізи на шкірі вкладіть часточки лимона
  • запікайте скумбрію в духовці 30 хвилин при 190 градусах під фольгою та ще 10 хвилин без неї.

Сманого!

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