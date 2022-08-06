Про це йдеться в телеграмі Центру протидії дезінформації.

Першим фейком є те, що неможливо звільнити працівника, котрий не з'являється на роботі й не виходить на зв'язок. Насправді ст.36 КЗпП доповнили пунктом 8-3, і тепер звілнити людину можна, якщо вона відсутня на роботі без пояснення причини понад 4 місяці поспіль.

Також, згідно п.6 ст.41 КЗпП, додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця є неможливість забезпечити роботою співробітників. У такому випадку гарантії за ст.49-2 КЗпП не є чинними.

Ще одним фейком є те, що, якщо людина вважає своє звільнення незаконним і не отримала копію наказу про нього, то може закінчитися термін звернення до суду.

"Строк звернення до суду за вирішенням трудових спорів – 1 місяць з дня вручення копії наказу та 3 місяці з дня одержання письмового повідомлення про суми виплат при звільненні (ст.233 КЗпП)", - пояснили в Центрі при РНБО.

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