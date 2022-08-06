Центр при РНБО спростував фейки про звільнення з роботи у воєнний час
Центр при РНБО назвав найпоширеніші фейки про звільнення з роботи у воєнний час і надав правдиву інформацію із цієї теми
Про це йдеться в телеграмі Центру протидії дезінформації.
Першим фейком є те, що неможливо звільнити працівника, котрий не з'являється на роботі й не виходить на зв'язок. Насправді ст.36 КЗпП доповнили пунктом 8-3, і тепер звілнити людину можна, якщо вона відсутня на роботі без пояснення причини понад 4 місяці поспіль.
Також, згідно п.6 ст.41 КЗпП, додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця є неможливість забезпечити роботою співробітників. У такому випадку гарантії за ст.49-2 КЗпП не є чинними.
Ще одним фейком є те, що, якщо людина вважає своє звільнення незаконним і не отримала копію наказу про нього, то може закінчитися термін звернення до суду.
"Строк звернення до суду за вирішенням трудових спорів – 1 місяць з дня вручення копії наказу та 3 місяці з дня одержання письмового повідомлення про суми виплат при звільненні (ст.233 КЗпП)", - пояснили в Центрі при РНБО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе