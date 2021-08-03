Twitter співпрацюватиме з двома світовими медіа для боротьби з фейками

Про це повідомляє пресслужба Twitter.

У Twitter зазначили, що ця співпраця дозволить забезпечити швидкий доступ до точної та достовірної інформації, "коли факти суперечливі".

Наразі спеціальна команда соцмережі допомагає людям приймати обґрунтовані рішення про те, що вони бачать у твітері.



Коли у соцмережі відбуваються масштабні обговорення, або ж такі, що швидко розростаються, потенційно можуть бути "суперечливими, делікатними, містити інформацію, що потенційно вводить в оману", ця команда піднімає відповідний до дискусії контекст з надійних джерел.

