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Twitter співпрацюватиме з двома світовими медіа для боротьби з фейками

3 серпня, 2021 вiвторок
16:32
Світ Twitter

Соцмережа Twitter співпрацюватиме з двома міжнародними інформаційними агентствами, Reuters та Associated Press, щоб боротися з поширенням неправдивої інформації на платформі

Про це повідомляє пресслужба Twitter.

У Twitter зазначили, що ця співпраця дозволить забезпечити швидкий доступ до точної та достовірної інформації, "коли факти суперечливі".

Наразі спеціальна команда соцмережі допомагає людям приймати обґрунтовані рішення про те, що вони бачать у твітері.

Коли у соцмережі відбуваються масштабні обговорення, або ж такі, що швидко розростаються, потенційно можуть бути "суперечливими, делікатними, містити інформацію, що потенційно вводить в оману", ця команда піднімає відповідний до дискусії контекст з надійних джерел.
 

  • Нагадаємо, на початку цього року в рамках боротьби з дезінформацією Twitter заблокував акаунт президента США Дональда Трампа, який тоді писав, що виграв вибори. Після цього акції Twitter пережили падіння
  • Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон висловив своє здивування блокуванням акаунту президента США Дональда Трампа у Twitter "без виправданого і демократичного контролю", і порівняв цю подію за значенням для світу з терактами 11 вересня 2001 року
свобода слова
Соцмережі
Twitter
reuters
дезінформація
Associated Press
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