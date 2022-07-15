У ЄС продажі автомобілів впали до найнижчого за останні 20 років рівня
У червні Європа зареєструвала найнижчу кількість нових легковиків з 1996 року – трохи більш ніж 1,06 мільйона. При цьому продажі деяких автовиробників впали майже на 50%
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Європейської автомобільної асоціації.
Найбільше постраждала компанія Volkswagen Group, у якої продажі зменшилися майже на чверть.
Серед невеликих брендів кількість нових реєстрацій Volvo впала на 47,9% у червні та на 28,5% за перше півріччя. А Jaguar Land Group зафіксувала падіння продажів у червні на 13,2%.
Як передає Reuters, інфляція, вузькі місця в ланцюжку поставок, зростання випадків коронавірусу в деяких країнах і постійний дефіцит мікросхем – це лише деякі з проблем, які мучать автомобільну промисловість у ЄС.
Виробники автомобілів від BMW до Stellantis протягом останніх тижнів повідомляли про падіння продажів у всьому світі напередодні результатів звіту за другий квартал цього місяця.
Крім того, усі чотири основні ринки Європейського Союзу – Іспанія, Італія, Німеччина та Франція – повідомили про зниження реєстрації автомобілів.
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