У Європі зросли ціни на газ внаслідок скорочення Газпромом його транзиту через Україну, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.



За попередніми даними, замовлення скоротилися приблизно до 68% від суми, яку ПАТ "Газпром" може відправити за своїм транзитним контрактом.

Проте в Газпромі заявили, що потоки газу відповідали запитам клієнтів. Вони також повідомляють, що поставки через інший трубопровід Північний потік здійснювались майже на повну.



За словами європейського газового стратега Morgan Stanley Мартіна Ратса, європейські ціни на газ на найближчий час зараз відображають надбавку 20-40% через ризик перебоїв.



Загроза скорочення поставок і спроби ізолювати адміністрацію президента Путіна від світу через війну в Україні змусили європейські країни шукати інші поставки.

Італія в понеділок погодилася збільшити імпорт з Алжиру, щоб зменшити свою залежність від Росії, що наразі забезпечує близько 40% її попиту.

Пошук альтернатив також стимулює глобальний порив до скрапленого газу.

Зокрема TotalEnergies SE та її партнери планують розширити свої експортні потужності в Луїзіані та відправити більше СПГ до Європи.

За словами Morgan Stanley, континент підвищить світовий попит на паливо швидше, ніж очікувалося раніше, і підтримуватиме ціни на одному рівні протягом кількох років.

Ф’ючерси на газ в Нідерландах зросли на 3,9% і виросли на 2,8% до €102,91 за мегават-годину станом на 10:35 в Амстердамі.

Контракт у еквіваленті Великобританії виріс на 3,5% до 220,51 пенса за терм.



Ціни встановилися останніми днями після сильного коливання протягом тижнів після вторгнення РФ в Україну.

Тим не менш, ризики залишаються, особливо через зростання тиску як всередині, так і за межами Європейського Союзу щодо посилення заходів проти імпорту російської енергії.

Нагадаємо, що 12 квітня Італія в рамках пошуку альтернатив російському газу і диверсифікації поставок енергоресурсу домовилася про збільшення імпорту газу з Алжиру