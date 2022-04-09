У Казахстані через протест проти воєнних злочинів під консульством РФ схопили активістів
В Алмати поліція затримала активістів, які влаштували протест проти російських воєнних злочинів під консульством країни-агресора
Про це повідомляє Радіо Азаттык.
Активісти Oyan Qazaqstan лягли на асфальт під консульством РФ зі зв'язаними руками, імітуючи кадри з вулиць Бучі, на яких лежали тіла вбитих мирних жителів.
Поліція затримала учасників акції, яка тривала лише три хвилини. На місце стягнули не менше двох десятків поліцейських, підігнали три автозаки. Під час затримання активісти кричали: "Фашисти!"
Асем Жапішеву, Тамілю Анчуткіну, Дархану Шаріпову та Боту Шаріпжан відвезли до відділення поліції. Зазначається, що за дві години їх відпустили після "роз'яснювальної бесіди".
У поліції не коментували затримання активістів.
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