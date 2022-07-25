У Києві через шість років засудили вбивць адвоката Грабовського

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

"Шевченківський районний суд м. Києва виніс обвинувальний вирок у справі про вбивство Юрія Грабовського – відомого адвоката, заступника голови ВКДКА. Вирок було оголошено 25 липня на судовому засіданні, оголошення тексту тривало п'ять годин", – йдеться в повідомленні.

Один з обвинувачених отримав довічне ув'язнення, другий – 15 років в'язниці.



Судову справу слухали шість років.

Адвоката Юрія Грабовського, який зник на початку березня, знайшли мертвим.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала владу України оперативно, ефективно і неупереджено розслідувати вбивство адвоката Юрія Грабовського, який захищав росіянина Олександра Александрова.

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