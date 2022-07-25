У Києві через шість років засудили вбивць адвоката Грабовського
Шевченківський райсуд Києва ухвалив вирок двом обвинуваченим у справі про вбивство адвоката Юрія Грабовського, який захищав полонених російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва
Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.
"Шевченківський районний суд м. Києва виніс обвинувальний вирок у справі про вбивство Юрія Грабовського – відомого адвоката, заступника голови ВКДКА. Вирок було оголошено 25 липня на судовому засіданні, оголошення тексту тривало п'ять годин", – йдеться в повідомленні.
Один з обвинувачених отримав довічне ув'язнення, другий – 15 років в'язниці.
Судову справу слухали шість років.
- Адвоката Юрія Грабовського, який зник на початку березня, знайшли мертвим.
- Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала владу України оперативно, ефективно і неупереджено розслідувати вбивство адвоката Юрія Грабовського, який захищав росіянина Олександра Александрова.
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