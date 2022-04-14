У Києві до Дня довкілля провели толоки на 16 локаціях та висадили близько тисячі кущів

Про це заявили в КМДА.



"У рамках Дня довкілля в столиці пройшли толоки на 16 локаціях. До роботи сьогодні задіяно понад 100 одиниць техніки. Загалом висаджено близько півтисячі дерев і тисячу кущів. Містянам також запропонували організувати прибирання у себе в дворах", - ідеться в повідомленні.



Комунальники закликають не завантажувати все сміття до смітників, а просять сухе листя та траву згортати на окремі купки, які згодом приберуть. У КМДА нагадали, що палити траву, лмистя й інший сухостій заборонено. За такі дії стягують штраф.

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