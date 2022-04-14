У Києві до Дня довкілля провели толоки на 16 локаціях та висадили близько тисячі кущів
У Києві в межах Дня довкілля провели толоки, висадили близько тисячі кущів і 500 дерев
Про це заявили в КМДА.
"У рамках Дня довкілля в столиці пройшли толоки на 16 локаціях. До роботи сьогодні задіяно понад 100 одиниць техніки. Загалом висаджено близько півтисячі дерев і тисячу кущів. Містянам також запропонували організувати прибирання у себе в дворах", - ідеться в повідомленні.
Комунальники закликають не завантажувати все сміття до смітників, а просять сухе листя та траву згортати на окремі купки, які згодом приберуть. У КМДА нагадали, що палити траву, лмистя й інший сухостій заборонено. За такі дії стягують штраф.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе