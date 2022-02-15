У Києві на шести станціях метро обмежать роботу кас

Про це інформує пресслужба Київського метрополітену.



"У вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій метро працюватимуть в автоматизованому режимі", - ідеться в повідомленні.



Це стосується станцій "Житомирська" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Іподром" (вест. №1), "Харківська" (вест. №1) та "Бориспільська" (вест. №2).



Придбати разові qr-квитки та поповнити транспортні картки можна через термінали "Київ Цифровий". Сплатити за проїзд можна за допомогою застосунку "Київ Цифровий" і безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах.

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