У Києві оголосили повітряну тривогу

Про це передає пресслужба КМДА.



"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться в повідомленні.



Киянам нагадують, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.





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