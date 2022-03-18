У Києві від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 222 людини, - КМДА
В столиці з початку нової агресії загинуло 60 цивільних
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
Загинули 222 людини, із них 60 мирних жителів. Загинули, зокрема, 4 дитини.
У столиці 889 поранених, із них 241 цивільних. У тому числі: 18 дітей, 3 водії швидкої, 1 лікар швидкої.
"Ворог пошкодив 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочки. Пошкоджено фасади, балкони та вікна в 55 будинках", - йдеться у повідомленні.
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