У Києві встановили 46 сертифікованих датчиків контролю за якістю повітря
В усіх районах Києва встановили датчики аналізу повітря, які об’єднали у міську систему контролю за якістю повітря, проте влада міста буде продовжувати цей процес
Про це повідомляє керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич у Facebook.
"У всіх районах Києва змонтовано 46 датчиків моніторингу якості повітря. Це суттєвий крок до розширення існуючої системи контролю за станом повітря у столиці", – сказав Оленич.
Як повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Олександр Возний,йдеться про так звані індикативні датчики, які доповнять уже встановлені референтні.
Такий підхід уперше застосовано в Україні.
"Ми продовжуємо рухатися до повної прозорості в питаннях екології столиці. Вже сьогодні у киян є можливість у режимі реального часу слідкувати за якістю повітря завдяки автоматичній системі моніторингу на основі п’яти стаціонарних постів європейського зразка. 46 додаткових компактних датчиків дозволять отримати більш повну картину стану повітря у Києві", – заявив Возний.
Зазначається, що на відміну від датчиків громадського контролю, встановлені містом індикативні датчики аналізують повітря за більшою кількістю показників, є сертифікованими, більш точними та інформативними.
За словами директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинка, система опирається на міську бездротову мережу LoRaWAN для передачі даних. Щоб вона працювала, у кожному районі Києва було встановлено 295 базових станцій.
"На першому етапі налаштовуємо систему, збираємо та аналізуємо інформацію. У цьому році плануємо інтегрувати інформацію про стан повітря у додатку !Київ Цифровий", – додав Половинко.
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