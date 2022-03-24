У Києві встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



Захисну конструкцію вже встановили біля пам’ятника Самсону. Завершують захист пам’ятника Володимиру. Днями розпочнуть роботи біля пам’ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому. Далі триватимуть роботи на пам’ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права.



Волонтери допомогли встановити конструкції в Театрі на Подолі, та захистити мозаїки на фунікулері.



У КМДА шукають можливість, щоб зробити 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть пошкодити обстріли окупантів.



Також працівники адміністрації закликають представників будівельного бізнесу долучитися до захисту пам’яток Києва.



Нагадаємо, у Львові готували пам’ятки культури до військових дій.