У Києві знайшли застреленим колишнього суддю
У Шевченківському районі Києва знайшли мертвим колишнього суддю Солом’янського райсуду Сергія Зінченка
Про це у Facebook повідомила адвокат Лариса Криворучко.
"Трагічна новина: застрелили клієнта - екссуддю Солом'янського районного суду м. Києва Зінченко Сергія Володимировича", - написала Криворучко.
"Укрінформ" із посиланням речницю Шевченківського райуправління поліції Києва Анну Зубрєву повідомляє, що загибель екссудді розслідують як суїцид.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України із позначкою "самогубство", - сказала Зубрєва в коментарі виданню.
За даними видання, екссуддя загинув імовірно 18 листопада.
У 2017 році Сергію Зінченку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $22 тис. за сприяння зняттю арешту майна, яке було в заставі. Після цього Зінченка не поновлювали на посаді судді.
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