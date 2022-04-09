У Київському метро відновила роботу станція "Берестейська"

Про це заявили в Київському метрополітені.



"Відсьогодні станція "Берестейська" відновила свою роботу. Поїзди здійснюють висадку та посадку пасажирів", - ідеться в повідомленні.



На червоїй гілці поїзди рухаються від станції "Академмістечко" до "Театральної". На синій потяги їздять від "Героїв Дніпра" до "Теремків". На зеленій лінї рух забезпечений від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" із пересадкою на "Видубичах".



Працюють пересадочні вузли "Золоті ворота" - "Театральна", "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".



Потяги не зупиняються на станціях "Майдан Незалежності" та "Кловська". Середній інтервал руху поїздів становить приблизно годину. Розклад роботи метро може оперативно змінюватися.



З 7:30 до 19:00 метрополітен працює для перевезень, а підземні станції цілодобово слугують укриттями.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb