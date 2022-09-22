У Куп'янську окупанти скидали авіабомби просто на приватні будинки: правоохоронці фіксують злочини РФ
У житлових масивах Куп'янська правоохоронці знаходять парашутовані бетонобійні авіабомби ФАБ-500, вага кожної з яких сягає 500 кг
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Довжина таких бомб – понад 2 метри, окупанти скидали їх просто на будинки мирних мешканців.
"Весь світ бачить правду: Росія воює з мирними мешканцями. Країна-агресор порушує закони та звичаї війни, нехтуючи всіма нормами міжнародного права", – наголошують у прокуратурі.
- У деокупованому Куп'янську на Харківщині виявили ще одну катівню, де окупанти знущалися з мирних мешканців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.77
Купівля 40.77Продаж 41.81
-
EUR
Купівля 39.94Продаж 41.32
- Актуальне
- Важливе