Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Довжина таких бомб – понад 2 метри, окупанти скидали їх просто на будинки мирних мешканців.

"Весь світ бачить правду: Росія воює з мирними мешканцями. Країна-агресор порушує закони та звичаї війни, нехтуючи всіма нормами міжнародного права", – наголошують у прокуратурі.

У деокупованому Куп'янську на Харківщині виявили ще одну катівню, де окупанти знущалися з мирних мешканців.

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