У Львові палає склад після нічної атаки дронів, а Зеленський вперше після початку вторгнення виступить в ООН. Акценти світових ЗМІ 19 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 19 вересня.

Нічна атака дронів та пожежа у Львові

Львів, розташований поблизу польського кордону, вважається одним з найбезпечніших міст України, але останнім часом тут почастішали напади. У серпні від авіаударів загинули три людини, пише The Guardian.

Після сьогоднішнього нападу Росії у Львові на складі виникла велика пожежа, а один чоловік отримав серйозні поранення, зазначає видання із посиланням на голову Львівської ОВА.

"Гуділи кілька хвиль безпілотників, – повідомляє медіа. – А журналіст AFP чув численні вибухи і пересування важкої техніки вулицями міста під час нічної комендантської години".

Посилаючись на міського голову, The Guardian додає, що з-під завалів складу у Львові, який зазнав нічного удару російського безпілотника, витягнули тіло чоловіка.

Зеленський вперше після початку вторгнення виступить в ООН

Президент України відвідав поранених солдатів у Нью-Йорку та поставив під сумнів право Росії на місце в Раді Безпеки напередодні ключової промови на Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє The Guardian.

Володимир Зеленський має намір особисто виступити на Генеральній асамблеї ООН у вівторок вперше після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Тут видання пригадує промову Зеленського, яку він надіслав до ООН минулого року:

"Ми можемо повернути український прапор на всю нашу територію. Ми можемо зробити це силою зброї, але нам потрібен час".

У медіа такоє наголошують, що Зеленський також візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо України в середу, але невідомо, чи залишиться він сидіти за спільним столом, якщо виступатиме міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Якщо в Організації Об'єднаних Націй все ще... є місце для російських терористів, то це питання не до мене, я думаю, це питання до всіх членів Організації Об'єднаних Націй", – цитує його The Guardian.

Очікується, що у своїй промові у вівторок Зеленський звернеться до світу і Вашингтона з проханням про подальшу допомогу у боротьбі із російським вторгненням майже через 19 місяців після початку війни. У Нью-Йорку він також зустрінеться із президентом Бразилії.

Як нагадує медіа, Лула виступав за створення групи держав для посередництва у припиненні війни між Росією та Україною, але в травні він заявив, що і Москва, і Київ винні в конфлікті, що розлютило США та європейські держави.

Україна подала позови до СОТ проти Словаччини, Польщі та Угорщини

Україна подала позови до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Словаччини, Польщі та Угорщини через їхні заборони на імпорт харчових продуктів, пише BBC.



На думку українських представників, такі обмеження є порушенням міжнародних зобов'язань з боку сусідів України в ЄС.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну практично закрило основні чорноморські судноплавні шляхи і змусило Україну шукати альтернативні сухопутні маршрути, підкреслює BBC, це призвело до того, що велика кількість зерна опинилася в Центральній Європі.

Фермери тих країн відтоді протестують, заявляючи, що поставки українського зерна підривають їхні прибутки і руйнують місцеві ринки. Щоб їх заспокоїти, країни-члени ЄС погодились запровадити торговельні обмеження на імпорт української продукції в Угорщину, Польщу, Словаччину, а також Болгарію та Румунію до 15 вересня.

Після завершення терміну ембарго Єврокомісія не продовжила його, проте уряди в Будапешті, Варшаві та Братиславі проігнорували рішення Єврокомісії, оголосивши про власні обмеження.

Видання цитує міністрку економіки України Юлію Свириденко, яка сказала, що "принципово важливо довести, що окремі країни-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів". Саме тому був поданий позов до СОТ.

Натомість Польща заявила, що збереже свою заборону попри позов.

"Ми зберігаємо нашу позицію, вважаємо її правильною, вона випливає з економічного аналізу і повноважень, що випливають з європейського та міжнародного права, – говорить речник уряду Пьотр Мюллер. – Скарга до СОТ нас не вражає".

Європейська комісія неодноразово заявляла, що окремі члени ЄС не повинні визначати торговельну політику блоку.

Фото: reuters