У Львові створять центр свободи і демократії 

Польські та українські парламентарі, політики, митці, правозахисники, релігієзнавці, науковці підтримали необхідність інституційного розвитку громадянського суспільства, її рух до членства в українських структурах та створення інституції демократичного громадянського суспільства - Центру Свободи і Демократії у Львові.

“Ідея створити у Львові «Центр свободи і демократії» народилася в Гданську, в Європейському центрі солідарності. Я був під враженням як від самого місця, так і від колективу під керівництвом мого друга Базиля Керського. Ми з ним багато говорили про досвід роботи Центру, подібні осередки в Європі, діяльність яких об’єднує пропагування свободи, демократії та європейських цінностей. І спільно зауважили, що в цій європейській мережі прогалина, бо відсутня Україна”, - сказав один з підписантів документа, Микола Княжицький, народний депутат України та співголова депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща.

Фото: Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Він вважає символічним створення такого центру саме у Львові, адже традиція міста стоїть на перехресті цивілізацій, культур, релігій і народів. На думку Княжицького, Львів став еталоном європейськості України та природного характеру нашої інтеграції з ЄС і НАТО. У Декларації зазначено, що Центру має стати платформою для створення вільних, неполітичних інтелектуальних платформ для дослідження суспільних процесів, зміцнення та поширення базових суспільних цінностей, підтримка та розвиток інститутів громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, сприяння демократичним рухам у країнах з авторитарними режимами.

"Центр свободи і демократії має стати важливою точкою на мапі європейських культурних інституцій, на рівні з такими визнаними інституціями, як Європейський Центр Солідарності в Ґданську", - вважають підписанти.

Крім цього, в документі декларується, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом Європейського Союзу, а економічна, інфраструктурна та культурна відбудова нашої країни має відбутися з допомогою Західних держав. Крім того, у декларації йдеться, що відродженню російського імперіалізму сприяла байдужість щодо регіону Східної Європи і Західні демократії мають визнати, що економічні пріоритети не можуть виправдовувати економічну співпрацю з країнами, котрі загрожують світовій безпеці.