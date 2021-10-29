У Мінсоцполітики назвали кількість людей, які не пройшли перевірку для отримання субсидій
Перевірку для отримання субсидій не пройшли близько 200 тис. домогосподарств з 2,5 млн
Про це пресслужба Міністерства соціальної політики повідомила у Facebook.
"Близько 200 тис. господарств з 2,5 мільйона, які перевірялися цього року, не пройшли верифікацію. Але це не означає, що вони втратили право на субсидію, адже ситуація може змінюватися. Наприклад, може зменшитися сума заощаджень на депозитному рахунку або ж непрацююча раніше людина працевлаштувалась", - цитує пресслужба слова заступника голови міністра соціальної політики Віталія Музиченка.
За його словами, серед найчастіших причин відмови у призначенні субсидій - наявність депозиту понад 100 тис. грн, двох і більше житлових приміщень у власності, або наявність працездатних членів сімей, які роками ніде не працюють і не перебувають на обліку в центрі зайнятості.
Загалом, за зауважив Музиченко, в середньому рівень оплати житлово-комунальних послуг одержувачами субсидій складає майже 98 %, тоді як в цілому по країні цей показник в окремі періоди може становити 87-88%.
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