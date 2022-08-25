Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

30 серпня 2022 року о 17.00 року в Експозиційному просторі виставки "Україна – розп’яття" Національного музею історії України у Другій світовій війні (Виставковий центр, вул. Лаврська 27) відбудеться перформативне читання текстів воєнних свідчень. Читання підготував Київський академічний театр "Золоті ворота". Документальні тексти зібрав Центр документування російських злочинів в Україні ім. Рафала Лемкіна.

Організаторами заходу є Київський академічний театр "Золоті ворота”, Польський Інститут у Києві, Національний музей історії України в Другій світовій війні та Центр документування російських злочинів в Україні ім. Рафала Лемкіна.

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