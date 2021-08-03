У Офісі президента підтримують розділення структури МВС, - Подоляк

Про це заявив у коментарі РБК-Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Такою системою об'єктивно складно управляти навіть просто на людському рівні - виділяючи час на всі структури. Щоб їх функціонал працював на сто відсотків і щоб не було буксирування реформ, цілком раціонально – вивести частину структур з системи МВС", – зазначив Подоляк.

За його словами, рішення з питання поділу ще не прийняті.