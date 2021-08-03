У Офісі президента підтримують розділення структури МВС, - Подоляк
В Офісі президента України планують вивести з-під порядкування Міністерства внутрішніх справ деякі структури
Про це заявив у коментарі РБК-Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Такою системою об'єктивно складно управляти навіть просто на людському рівні - виділяючи час на всі структури. Щоб їх функціонал працював на сто відсотків і щоб не було буксирування реформ, цілком раціонально – вивести частину структур з системи МВС", – зазначив Подоляк.
За його словами, рішення з питання поділу ще не прийняті.
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