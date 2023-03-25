У Пенсильванії стався вибух на шоколадній фабриці: двоє людей загинули, дев'ятеро зникли безвісти
У п'ятницю, 24 березня, на шоколадній фабриці в Пенсильванії, США, стався вибух, унаслідок якого загинули дві людини, дев'ять зникли безвісти, декілька дістали поранень
Про це інформує AP.
Зазначають, що вибух стався на шоколадній фабриці RM Palmer Co. в окрузі Вест-Рідінг. Він пролунав близько 17:00. Унаслідок цього пошкоджено саму фабрику та житловий будинок поруч. Деяких його мешканців виселили.
Вісьмох постраждалих унаслідок вибуху доставити до лікарні у п'ятницю ввечері. Двох госпіталізували у задовільному стані, п'ятьох лікують і вже скоро відпустять додому. Ще одного пацієнта перевели до іншого медичного закладу.
Причина вибуху наразі з'ясовується.
Довідка: Компанія RM Palmer Co., згідно з інформацією на сайті, виробляє шоколадні новинки з 1948 року. Зараз у її штаб-квартирі у Вест-Рідінгу працює 850 людей.
- 24 березня підтримувані Іраном бойовики обстріляли базу США в Сирії, загинув один американський військовослужбовець, Вашингтон відповів ударом по іранських найманцях.
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