Про це інформує AP.

Зазначають, що вибух стався на шоколадній фабриці RM Palmer Co. в окрузі Вест-Рідінг. Він пролунав близько 17:00. Унаслідок цього пошкоджено саму фабрику та житловий будинок поруч. Деяких його мешканців виселили.

Вісьмох постраждалих унаслідок вибуху доставити до лікарні у п'ятницю ввечері. Двох госпіталізували у задовільному стані, п'ятьох лікують і вже скоро відпустять додому. Ще одного пацієнта перевели до іншого медичного закладу.

Причина вибуху наразі з'ясовується.

Довідка: Компанія RM Palmer Co., згідно з інформацією на сайті, виробляє шоколадні новинки з 1948 року. Зараз у її штаб-квартирі у Вест-Рідінгу працює 850 людей.