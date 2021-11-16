У Польщі затримали українця: розмалював пам'ятник Пілсудському
Польські правоохоронці затримали одного з вандалів, які в ніч на 6 листопада розмалювали пам'ятники Юзефу Пілсудському та легіонерам у Кракові
Про це повідомляє RMF24.
Затриманий - громадянин України.
За інформацією слідства, підозрювані приїхали до Кракова за день до цього випадку. Уночі зловмисники розмалювали пам'ятники та залишили місто. Іншого правопорушника оголосили в розшук. Імовірно, він уже виїхав із Польщі.
Польські правоохоронці заявляють, що у цій справі може йтися про спроби посварити поляків і українців.
За словами затриманого, вони з іще одним чоловіком отримали вказівку перед 11 листопада, Днем незалежності Польщі, вчинити акт вандалізму над пам'ятником Юзефу Пілсудському.
Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді арешту.
Водночас міністр юстиції Польщы Збігнєв Зьобро повідомив, що вандалами керували з-за кордону та зазначив, що йдеться про "подальший кордон", а не прямий.
- Нагадаємо у ніч на 6 листопада у Кракові розмалювали жовтою й синьою фарбою пам’ятник легіонерам, а на пам’ятник Юзефу Пілсудському нанесли символ націоналістів. Також зловмисники залишили напис "Польша не тільки для панів". При цьому кольори українського прапора було намальовано догори дригом, а слово "Польща" було написано російською - через букву "ш".
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