У Полтаві 19 квітня відбудуться навчальні стрільби: ОВА попередила містян про можливі звуки пострілів і вибухів
19 квітня в Полтаві проведуть навчальні стрільби, ОВА закликала людей не панікувати, якщо лунатимуть звуки вибухів і пострілів
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Сьогодні, 19 квітня, - навчальні стрільби в Полтаві. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій", - наголосив він.
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