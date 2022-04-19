У Полтаві 19 квітня відбудуться навчальні стрільби: ОВА попередила містян про можливі звуки пострілів і вибухів

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.



"Сьогодні, 19 квітня, - навчальні стрільби в Полтаві. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій", - наголосив він.

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