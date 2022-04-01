У Раді пропонують змінити перші рядки державного Гімну України

Про це йдеться у законопроєкті 7162-1 на сайті Верховної Ради.



"Процвітає України її слава й воля!

Вже нам. браття-українці, усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці", – такими народні депутати пропонують зробити перші рядки Гімну.



На думку авторів законопроєкту, це наповнить гімн новим змістом і характером, йдеться у пояснювальній записці.



Нагадаємо, з 7 березня фонтанами на Майдані Незалежності у Києві виконується Гімн України.