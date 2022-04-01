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Головна війна з Росією У Раді пропонують змінити перші рядки державного Гімну України

У Раді пропонують змінити перші рядки державного Гімну України

1 квітня, 2022 п'ятниця
15:14
війна з Росією Верховна Рада

Народні депутати зареєстрували в Верховній Раді законопроєкт, який пропонує змінити перші чотири рядки Гімну України

Про це йдеться у законопроєкті 7162-1 на сайті Верховної Ради.

"Процвітає України її слава й воля!
Вже нам. браття-українці, усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці", – такими народні депутати пропонують зробити перші рядки Гімну.

На думку авторів законопроєкту, це наповнить гімн новим змістом і характером, йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, з 7 березня фонтанами на Майдані Незалежності у Києві виконується Гімн України.

гімн
законопрект
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