У Раді пропонують змінити перші рядки державного Гімну України
Народні депутати зареєстрували в Верховній Раді законопроєкт, який пропонує змінити перші чотири рядки Гімну України
Про це йдеться у законопроєкті 7162-1 на сайті Верховної Ради.
"Процвітає України її слава й воля!
Вже нам. браття-українці, усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці", – такими народні депутати пропонують зробити перші рядки Гімну.
На думку авторів законопроєкту, це наповнить гімн новим змістом і характером, йдеться у пояснювальній записці.
Нагадаємо, з 7 березня фонтанами на Майдані Незалежності у Києві виконується Гімн України.
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