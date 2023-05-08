Про це і не тільки писали світові медіа 8 травня:

The New York Times:

Журналісти The New York Times написали статтю про те, що ударні дрони є "життєво важливі для України". Воюючи з переважаючою російською вогневою потужністю, українські війська перетворюють готові безпілотники на смертоносну зброю, адаптувавши їх для носіння вибухівки.

Зібрані з аматорських безпілотників, споживчої електроніки та обладнання для комп’ютерних ігор, ударні безпілотники ручної роботи стали однією з найбільш смертоносних і найпоширеніших інновацій за понад 14 місяців війни в Україні.

Уздовж лінії фронту безпілотники розширюють зону досяжності солдатів, які можуть управляти ними з високою точністю, щоб скидати ручні гранати у ворожі окопи чи бункери або летіти в цілі, щоб підірвати їх у разі зіткнення. Зокрема, безпілотники, що самознищуються, легко конструюються, і тисячі солдатів з обох сторін тепер мають досвід створення їх із загальнодоступних частин — хоча українці кажуть, що використовують таку зброю частіше, ніж їхні російські опоненти.

Протягом багатьох років Сполучені Штати розміщували в Іраку та Афганістані безпілотники Predator і Reaper, які коштували десятки мільйонів доларів за штуку і могли запускати ракети, а потім повертатися на свої бази. Україна, навпаки, пристосувала широкий спектр малих повітряних суден, які широко доступні як споживчі товари, від квадрокоптерів до безпілотників з нерухомим крилом, для виявлення артилерійських цілей і скидання гранат.

Також у The New York Times присвятили статтю тому, що Росія запустила велику хвилю ударних безпілотників над Києвом. Українські військові заявили, що збили всі безпілотники, що стало четвертим масштабним нападом на місто цього місяця. Це одна з найбільших хвиль, спрямованих безпосередньо на українську столицю, і частина більш широкого повітряного нападу на міста по всій країні.

Українські військові заявили, що вони збили всі 35 безпілотників, у тому числі 30 над Києвом. Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок падіння уламків безпілотника на будівлі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Російські війська посилюють напади на українських цивільних, оскільки Москва готується до того, що Київ розпочне контрнаступ тепер, коли зима закінчилася. Українські офіційні особи попереджають, що Москва може спробувати спровокувати напад, приурочений до вівторка, щорічного свята 9 травня - Дня Перемоги, яке знаменує тріумф СРСР над нацистською Німеччиною. У минулі роки президент Володимир Путін перетворив це свято на демонстрацію сучасної російської військової могутності та місце для поширення свого бачення російського націоналізму.

Крім цього, у The New York Times написали про українських біженців. Понад 5,5 мільйона людей, які виїхали після початку війни в лютому 2022 року, повернулися додому — і не лише у великі міста, як-от Київ чи Дніпро, а й у невеликі міста біля лінії фронту. Журналісти побували Покровську, де до лінії фронту близько 30 миль.

"Одна з найбільших армій у світі, армія Російської Федерації, все ще бомбить міста, поки вони сплять, і намагається захопити якомога більше території, платячи страшну ціну. Але те, що змінилося — і це відображає щось ширше, що відбувається в маленьких містах по всій цій величезній країні — це розрахунки людей. Скільки небезпеки вони готові прийняти? Що найкраще для них та їхніх родин? Як вони мають щодня сприймати війну? Цього року відповіді на ці запитання здаються різними, і багато людей, не радившись один з одним, дійшли одного рішення", - пишуть журналісти.

The Washington Post:

У The Washington Post написали про те, що Росія посилює евакуацію біля Запорізької АЕС. Майже 1700 людей — у тому числі 660 дітей — були евакуйовані з районів навколо найбільшої атомної станції в Європі. За словами посадовця в Москві, ситуація навколо Запорізької АЕС стає "все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною" через посилення військової активності.

Крім цього журналісти написали статтю про те, що високопоставлені українські чиновники побоюються, що контрнаступ може не виправдати зависоких очікувань.

Українські військові витратили майже 15 місяців, перевершивши очікування світу. Тепер високопоставлені керівники намагаються зменшити ці надії, побоюючись, що результат неминучого контрнаступу, спрямованого на перелом у війні з Росією, може не виправдати ажіотажу.

"Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі", — заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю минулого тижня. "Більшість людей... чекають чогось величезного", – додав він, що, на його побоювання, може призвести до "емоційного розчарування".

Запланований контрнаступ, який став можливим завдяки наданій Заходом зброї та підготовці, може стати найрезультативнішою фазою війни, оскільки Україна прагне відібрати значну територію та довести, що гідна подальшої підтримки.

CNN:

У CNN написали репортаж про те, що російські війська атакують без розбору, оскільки Україна посилює військовий тиск на прифронтові міста.

"Утримувана Україною Мала Токмачка, трохи більше ніж за милю (2 кілометри) від контрольованої Росією території в Запорізькій області, залишилася примарною та пошарпаною обстрілами, залишивши центральну площу рябою, а фасад школи зірвано. Осколки змішані з опалими сосновими шишками", - пишуть журналісти.

Раїса, місцева жителька, яка проїжджала повз українських військових на своєму велосипеді, сказала, що вибухи почалися нещодавно, і вона чула вогонь зі стрілецької зброї з сусідньої траси. "Для нас немає виходу", - сказала вона, про решту 200 мирних жителів. "У нас більше року немає води, газу та світла".

Лише 9 миль (15 км) вниз по дорозі знаходяться Пологи, місто, яке російські окупанти заявили в п’ятницю, що вони будуть евакуйовані, процес, який, за словами місцевих джерел, почався на вихідних, хоча деякі російські солдати, очевидно, залишаються на місці.

Також у CNN написали про те, що Росія відправляє музейні експонати на війну, але експерти кажуть, що вони все ще можуть бути ефективними. Це танки Т-55, модель, яка вперше була прийнята на озброєння Червоною армією Радянського Союзу в 1948 році, незабаром після закінчення Другої світової війни. Вони такі старі, що їх можна знайти в музеях.

"Це був перший основний бойовий танк, який використовував Радянський Союз в епоху холодної війни", — сказав історик Джон Делані, старший куратор Імперського військового музею (IWM) у Даксфорді, Кембридж.

Т-55 та його численні варіанти, які згодом став найпоширенішим танком у світі, виготовлено понад 100 000 одиниць. Дешевий, надійний, простий у використанні та обслуговуванні, він був військовою опорою від Єгипту до Китаю та Судану, де вони все ще використовуються.

The Guardian:

Британські журналісти написали статтю про Євробачення, яку назвали: "Ліверпуль — це маленький Київ: міста об’єднуються в прямому ефірі для заходів Rave UKraine". Мова йде про одночасні танцювальні заходи, що проводяться в рамках підготовки до Євробачення, а кошти від квитків підуть на допомогу людям у постраждалих від війни українських містах.

Танцювальний захід Rave UKraine відбувся в неділю одночасно в Hangar 34 у Ліверпулі та HVLV у Києві в рамках програми заходів навколо суботнього фіналу пісенного конкурсу Євробачення. Цього року щорічний конкурс відбувається у Великій Британії від імені постраждалої від війни України, а разом з ним проходить низка гала-конкурсів солідарності.

BBC:

У BBC також написали про Євробачення 2023. Ліверпуль прийняв українців "з розпростертими обіймами", заявив представник громади та біженців у місті. 36-річна Анна Еквіст сказала, що їй було приємно бачити, як місто прийняло культуру її нації напередодні пісенного конкурсу Євробачення.

"Коли ми бачимо, як люди підтримують і поважають нашу культуру, ми не відчуваємо себе такими самотніми. Ми відчуваємо себе частиною сім’ї Ліверпуля", - сказала українка.

Politico:

У Politico написали про пропозицію президента Володимира Зеленського про перенесення річниці святкування Україною дня закінчення Другої світової у Європі на 8 травня замість 9 травня, як радянської традиції. Росія разом з деякими колишніми радянськими державами святкує це свято 9 травня — на день пізніше, ніж в інших країнах-союзниках.

Угода про капітуляцію нацистської Німеччини була підписана пізно ввечері 8 травня 1945 року в Берліні. Але, з різницею в часі, у Східній Європі це було вже на день пізніше. Досі Україна святкувала перемогу над нацизмом 9 травня, як і Росія. Але відтепер 9 травня замість цього стане "Днем Європи" в Україні, відзначаючи річницю декларації Шумана, основоположного акту європейської єдності, щоб "зміцнити єдність народів Європи", – сказав Зеленський у зверненні. указ, опублікований у понеділок.

Обидва кроки символічно наближають Київ до ЄС і віддаляють від Москви, яка понад рік тому почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Також у Politico написали про те, що Європарламент прагне прискорити угоду з боєприпасами для України. Голова Європейської народної партії Манфред Вебер хоче, щоб Європейський парламент використав прискорену процедуру для голосування щодо планів збільшення виробництва зброї та боєприпасів для допомоги Україні вже цього місяця.

"Зважаючи на нагальну потребу допомогти Україні в поповненні її запасів боєприпасів, Група ЄНП хотіла б вимагати термінової процедури відповідно до статті 163 Регламенту парламенту", — написав Вебер у своєму листі.

Крім цього у Politico написали, що незрозумілі інциденти, включаючи атаку безпілотника минулого тижня на Кремль, підривають план Путіна щодо посилення 9 травня. Москві знадобилося 12 годин, щоб відреагувати після вибуху, який осяяв купол кремлівського комплексу минулої середи. За словами прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова, спецслужбам потрібен був час для розслідування інциденту. Але кремлівські технологи також працювали. Напередодні Дня Перемоги — який традиційно святкує тріумф Радянського Союзу над нацистською Німеччиною, але який став символом нинішньої війни Росії проти України — політика Кремля вдома полягає в тому, що країна бореться з ворогом, настільки ж могутнім, як і злим.

Цей наратив покликаний пояснити відсутність успіху на фронті після 14 місяців боїв, водночас пропонуючи росіянам відчуття безпеки, що для них життя триватиме, як завжди.

Але серія таємничих інцидентів, включаючи вибух у середу рано вранці, виявляє тріщини на фасаді сили Росії. Скасування деяких урочистостей з нагоди Дня Перемоги є ще одним свідченням того, що зовнішній вигляд починає псуватися.

Gazeta Wyborcza:

Польскі журналісти написали про те, що ЄС запровадив нові санкції проти росіян за викрадення дітей. Чорний список ЄС поповнять 23 росіяни, співвідповідальні за викрадення дітей з України. Єврокомісія також просуває санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії.

Крім цього у Gazeta Wyborcza відзначили, що більшість парадів до Дня Перемоги в Росії скасовано. Подальші диверсійні дії, що передують контрнаступу України, викликають занепокоєння в Росії. Це проблема і Путіна – політику Кремля дедалі частіше критикують небезпечні для нього "турбопатріоти".