Про це повідомляє інформаційне видання Baza.

Підпали сталися у селищі Пронськ Рязанської області та місті Волгограді.

У Пронську невідомі підійшли до військкомату близько 3-ої години ночі та спробували підпалити двері, а потім і віконну раму. Вогонь не поширився, будівля вціліла.

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Пожежа у військовому комісаріаті по Радянському, Ворошиловському та Кіровському районам Волгограду почалася близько 2-ої години ночі. Полум'я поширилося з підсобки. Вогонь охопив 20 метрів квадратних підсобного приміщення.

"Коли полум'я загасили, трохи пізніше, співробітники поліції виявили в приміщенні розбиту скляну пляшку зі шматком тканини - зважаючи на все, хтось кинув туди "коктейль Молотова". Поряд із військкоматом була також виявлена ​​літрова пластикова пляшка", - йдеться у повідомленні.

Наразі паліїв шукають силовики.

Нагадаємо, 2019 року американський аналітик Януш Бугайський в колонці під назвою "Керуючи розпадом Росії" (Managing Russia's dissolution), опублікованій у близькій до Конгресу вашингтонський газеті The Hill, закликав країни Заходу налагодити зв'язки з різними російськими регіонами і підтримати "їхній мирний перехід до [власної] державності".

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