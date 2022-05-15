У різних регіонах РФ вже 11 раз підпалювали військкомати, - ЗМІ
В ніч з 14 на 15 травня 2022 року в двох населених пунктах Росії сталися нові випадки підпалу місцевих військових комісаріатів
Про це повідомляє інформаційне видання Baza.
Підпали сталися у селищі Пронськ Рязанської області та місті Волгограді.
У Пронську невідомі підійшли до військкомату близько 3-ої години ночі та спробували підпалити двері, а потім і віконну раму. Вогонь не поширився, будівля вціліла.
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Пожежа у військовому комісаріаті по Радянському, Ворошиловському та Кіровському районам Волгограду почалася близько 2-ої години ночі. Полум'я поширилося з підсобки. Вогонь охопив 20 метрів квадратних підсобного приміщення.
"Коли полум'я загасили, трохи пізніше, співробітники поліції виявили в приміщенні розбиту скляну пляшку зі шматком тканини - зважаючи на все, хтось кинув туди "коктейль Молотова". Поряд із військкоматом була також виявлена літрова пластикова пляшка", - йдеться у повідомленні.
Наразі паліїв шукають силовики.
- Нагадаємо, 2019 року американський аналітик Януш Бугайський в колонці під назвою "Керуючи розпадом Росії" (Managing Russia's dissolution), опублікованій у близькій до Конгресу вашингтонський газеті The Hill, закликав країни Заходу налагодити зв'язки з різними російськими регіонами і підтримати "їхній мирний перехід до [власної] державності".
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