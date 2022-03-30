У семи районах Києва 30 березня працюють 10 мініярмарків
З 10:00 до 13:00 30 березня в семи районах Києва працюють 10 мініярмарків
Про це повідомила КМДА.
"У Києві сьогодні працюватимуть 10 міні-ярмарків у семи районах міста. Міні-ярмарки працюють із 10:30 до 13:00. У Голосіївському районі робота міні-ярмарків розпочинається о 10:00", - зазначили в міськадміністрації.
- Голосіївський район: вул. Лятошинського, 14, Стратегічне шосе, 15.
- Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31.
- Дніпровський район: б-р Перова, 8, просп. Соборності, 5.
- Оболонський район: вул. Йорданська, 7.
- Печерський район: вул. Джона Маккейна, 39.
- Святошинський район: вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4.
- Шевченківський район: вул. Ружинська, 18.
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