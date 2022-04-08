У семи районах Києва 8 квітня працюють дев'ять мініярмарків
З 10:00 до 16:00 8 квітня в Києві відкриті дев'ять продуктових мініярмарків
Про це повідомляє КМДА.
На ярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо. Графік їхньої роботи можуть оперативно змінювати.
Мініярмарки працюють за такими адресами:
- Голосіївський район (10:00-13:00): вул. Лятошинського, 14; вул. Голосіївська, 116.
- Дарницький район (10:30-16:00): вул. Анни Ахматової, 31.
- Дніпровський район (10:00-13:00): вул. Гродненська, 1/35-17-А.
- Подільський район (10:00-14:00): просп. Степана Бандери, 3-5.
- Печерський район (10:00-13:00): перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова (метро "Кловська").
- Святошинський район (10:00-13:00): вул. Підлісна, 8.
- Шевченківський район (10:30 -13:00): вул. Ружинська, 18; вул. Деревлянська, 16-20.
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