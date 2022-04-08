У семи районах Києва 8 квітня працюють дев'ять мініярмарків

Про це повідомляє КМДА.



На ярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо. Графік їхньої роботи можуть оперативно змінювати.



Мініярмарки працюють за такими адресами:

Голосіївський район (10:00-13:00): вул. Лятошинського, 14; вул. Голосіївська, 116.

Дарницький район (10:30-16:00): вул. Анни Ахматової, 31.

Дніпровський район (10:00-13:00): вул. Гродненська, 1/35-17-А.

Подільський район (10:00-14:00): просп. Степана Бандери, 3-5.

Печерський район (10:00-13:00): перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова (метро "Кловська").

Святошинський район (10:00-13:00): вул. Підлісна, 8.

Шевченківський район (10:30 -13:00): вул. Ружинська, 18; вул. Деревлянська, 16-20.

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