У Сєвєродонецьку замість сучасних лікарень і шкіл - технічна вода, душ на вулиці та пересувний телевізор, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ще в лютому, незважаючи на примхи погоди, на спортивному майданчику біля торговельного центру "Джаз" працював будівельний кран. Майже без вихідних. У 2022 році всі очікували на відкриття сучасного комплексу. А ще - затишного скверу імені Сергія Губанова. Готувались до початку зведення обласної лікарні. … Допоки не прийшли русняки і не почали руйнувати затишний Сєвєродонецьк. "Визволили" його від життя. Бо зі 100 із чимось тисяч населення зараз там залишилось приблизно 10 відсотків. Хтось на окупантів чекав, багатьом просто діватися було нікуди" – написав Гайдай.

Він додав, що півтора місяця росіяни обіцяють світле життя в розбитому ними же місті. Але не можуть налагодити елементарне - відремонтувати світло та газ, підготувати Сєвєродонецьк до опалювального сезону.

"Черговому очільнику окупаційної влади міста моргунову це незрозуміло - на його "малой родине" холодна вода подається погодинно вже років 30 як. А опалюють будинки там дровами. У Сєвєродонецьку пішли простішим шляхом. Нащо ремонтувати систему водозабезпечення? Є цистерни з технічною водою, які облаштували по місту. Та що робити взимку, коли температура сягне нуля? Кригу їсти? А ще встановлені два гігієнічні центри - душові палатки. Із чергою у три місяці наперед. Щоправда, є телебачення. Не кабельне - пересувне. Лише з однією пропагандою. Ані улюблених серіалів, ані футболу. Хочеш подивитись російські "новини" - побігай за авто з телевізором. От ніхто і не бігає", - відзначив Гайдайн.

Нагадаємо, 60% житлового фонду Сєверодонецька потребує знесення, житло аварійно небезпечне

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