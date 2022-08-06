60% житлового фонду Сєверодонецька потребує знесення, житло аварійно небезпечне, - керівник ВЦА Стрюк

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Майже 90% житлового фонду мають пошкодження, а близько 60% не можуть бути у подальшій експлуатації й потребують повної капітальної перебудови, тобто знесення і нової побудови. На цьому фоні є частково вцілілі житлові будинки, але під час артобстрілів будинки горіли й мали термічні навантаження, тому зараз це крихкі та аварійно небезпечні будівлі", - пояснив керівник ВЦА.



Олександр Стрюк додав, що люди заїжджають у більш-менш вцілілі помешкання, але гарантувати їм безпеку ніхто не може.



"Наскільки мені відомо, окупаційною владою Сєверодонецька зроблені якісь огляди будинків, складені якісь паспорти ушкоджень та потреби на відновлення, але фахового обстеження та здійснення експертизи щодо можливості проживання у таких будинках, цього ніхто не робив. Просто намагаються створити картинку відновлення життя у місті", - зазначив Стрюк.

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