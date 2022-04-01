У шести районах Києва 1 квітня працюють вісім мініярмарків
З 10:00 до 13:00 1 квітня в шести районах Києва працюють вісім мініярмарків
Про це повідомила КМДА.
Мініярмарки працюватимуть з 10:00 до 13:00, а в Дарницькому та Шевченківському районах їхня робота розпочнеться о 10:30.
Мініярмарки відкриті за такими адресами:
- Голосіївський район: вул. Лятошинського, 14, вул. Голосіївська, 116.
- Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровський район: б-р Перова, 8; проспект Соборності, 4.
- Оболонський район: вул. Йорданська, 7.
- Подільський район: перетин Межигірської та Юрківської.
- Шевченківський район: вул. Ружинська, 18.
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