У шести районах Києва 1 квітня працюють вісім мініярмарків

Про це повідомила КМДА.



Мініярмарки працюватимуть з 10:00 до 13:00, а в Дарницькому та Шевченківському районах їхня робота розпочнеться о 10:30.



Мініярмарки відкриті за такими адресами:

Голосіївський район: вул. Лятошинського, 14, вул. Голосіївська, 116.

Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровський район: б-р Перова, 8; проспект Соборності, 4.

Оболонський район: вул. Йорданська, 7.

Подільський район: перетин Межигірської та Юрківської.

Шевченківський район: вул. Ружинська, 18.

На мінірмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо. Розклад їхньої роботи може оперативно змінюваться.

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