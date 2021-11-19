У Конгресі США підготували резолюцію про невизнання легітимності Путіна після 2024 року

Про це повідомляє пресслужба конгресмена Стіва Коена.



Резолюцію про невизнання США легітимності Володимира Путіна як президента Росіїї після закінчення його строку 7 травня 2024 року підготували демократ Стів Коен і республіканець Джо Вілсон.



У документі зазначається, що Путін залишається на чолі держави завдяки порушенням процедури виборів, що може бути підставою для невизнання його легітимності.



Конгресмени розкритикували правки до Конституції РФ, що мають на меті створити Путіну можливість продовжити перебування на чолі держави.



У тексті резолюції конгресмени також нагадали про міжнародні зобов'язання Росії щодо прав людини та верховенства права і послалися на російський конституційний закон від 25 грудня 1993 року, згідно з яким одна й та сама людина не може посідати посаду президента РФ більше, ніж два терміни поспіль.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb