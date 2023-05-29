У стінах Річкового вокзалу відкрили American University Kyiv

На відкриття завітали військовослужбовці, представники місцевої влади та високопосадовці. Серед них: міністр освіти Оксен Лісовий та міський голова Києва Віталій Кличко.

"Ми були відданими побудові сильного майбутнього для України. А з повномасштабним вторгненням росії, у нас тим більше не було жодного сумніву, чи продовжувати будувати університет під час війни. Усі ми, партнери-засновники АЮК, інвестори, члени Наглядової ради АЮК, прагнемо будувати майбутнє та інвестувати в Україну", - розповів на відкритті співзасновник American University Kyiv, спецпредставник США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер.

Під час церемонії відкриття також відбулася подія, яку Україна побачила вперше. Це інавгурації нового Президента Американського університету у Києві Дена Райса. Під час церемонії новий Президент АЮК виголосив присягу в присутності Наглядової ради, студентів і викладачів та урочисто прийняв символи влади: булаву та медальйон. Президент Ден Райс наголосив на великій честі та відповідальності обіймати посаду в АЮК у розпал війни та підкреслив: “Серед повномасштабної, трагічної та незаконної війни росії проти України, відкриття та становлення нового навчального закладу - це можливість зробити свій внесок у спротив та перемогу України. США та Україна мають зараз особливий зв’язок, який під час війни став міцнішим, ніж будь-коли. Ми як АЮК приносимо освіту в американському стилі в Україну, одночасно зміцнюючи зв’язок між Америкою та Україною, двома дивовижними культурами”.

Ректор American University Kyiv Роман Шеремета заявив на церемонії, що незважаючи на складні обставини війни, університет виконуватиме місію навчання майбутніх українських лідерів.

"Попри війну, ракетні атаки, блекаути, ми продовжуємо втілювати місію університету в життя, а це навчання майбутніх лідерів України. Ми залишаємося відданими їй, та нашій меті - надати українським студентам найкращу освіту, доступну зараз у світі. Для цього ми співпрацюємо з Arizona State University, одним з найбільших та найбільш інноваційних університетів у США", - зазначив ректор American University Kyiv Роман Шеремета.

American University Kyiv відкриває нові можливості для студентів, які бажають отримати вищу освіту за міжнародними стандартами, не виїжджаючи за кордон. А вже у вересні цього року навчальний заклад збільшить число навчальних програм з 5 до 9 за різними напрямками: від класичних Global Management та Software Engineering до новітніх програм Global Technology & Development; Technological Leadership & Artificial Intelligence.