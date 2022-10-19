English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті У тюрму за Пушкіна? Хто переслідує активістів
Ексклюзив

У тюрму за Пушкіна? Хто переслідує активістів

Богдан-Олег Горобчук
19 жовтня, 2022 середа
17:25
Статті пушкін, пушкінопад

В Україні хочуть посадити «за хуліганку» активіста Андрія Савчука який, за версією позивачів, зніс памʼятник Пушкіну на вулиці Івана Мазепи…

Вже звучить як засновок до абсурдистського детектива, але, на жаль, це справді просто зараз відбувається в Україні. Тож нумо слідкувати за подробицями. 

11 жовтня у Києві несподівано втомився і впав бюст російського шовініста і за сумісництвом поета Алєксандра Пушкіна. При цьому на постаменті залишився напис "За "Бука" — йдеться про Дениса Антіпова, викладача корейської мови в Університеті Шевченка, активіста та військового, який загинув на фронті у травні.

Замість того, щоб порадіти разом з усіма свідомими українцями знищенню ще одного маркера русского міра в столиці України, ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко подав заяву до поліції на активіста Андрія Савчука, і нещодавно його вже викликали на допит. Ось що він сам розповів про це: 

"Є такий пан Дмитриченко, ректор Національного транспортного університету, який написав заяву в поліцію, хоча він сам зараз від цього відхрещується. Поліція мала б якось відреагувати на це. Вони, фактично, через 3 дні приїхали до активіста (самого Андрія, — ред.) додому, перед тим, ймовірно, провели якісь слідчі дії… І тут виникає питання: чи з такою саме інтенсивністю вони шукають колаборантів?"  

Хто ж такий цей пушкінолюб Микола Дмитриченко? Активіст Олег Слабоспицький розповідає, що він уже протягом 20 років ректорствує в Транспортному університеті. При цьому він відомий репресіями проти студентів і співробітників за часів режиму Віктора Януковича. Свого часу він організовував мітинги на підтримку партії регіонів і міністра освіти Дмитра Табачника та прийняв орден "За заслуги" І ступеня з рук самого Януковича. Ну і як вишенька на торті — його двічі висували в рамках антипремії "Академічна негідність" як претендента у номінації "Токсичний ректор" — за підтримку плагіату та непрозорі закупівлі. І ось тепер цей вічний ректор-януковичефіл, судячи з усього, натравлює поліцію на активіста за поваленого Пушкіна… 

І це при тому, що ліквідація пам’ятників трубадуру Російської імперії Алєксандру Пушкіну має в Україні глибоке історичне коріння. Іще 31 жовтня 1904 року біля пам’ятника Пушкіну в Харкові прогримів вибух — це була підривна акція, яку здійснили члени української молодіжної націоналістичної організації "Вільна Україна". 

Вони ж поширювали спеціальні листівки, у яких пояснювали: підрив пов'язаний з тим, що Алєксандр Сєргєєвіч у своїх роботах спотворив історичну правду про гетьмана Івана Мазепу. На жаль, тоді пам’ятник так і не знищили. Своїм ідейним натхненником організація "Вільна Україна" називала Миколу Міхновського, одного з ідеологів українського націоналізму. 

Немає нічого дивного в тому, що національно свідомі українці намагалися знищити пам’ятник Пушкіну в часи, коли про українську державність можна було хіба мріяти. Адже всі ці бронзові, кам’яні та глиняні пушкіни — це маркери Російської імперії, які, наче собача сеча, "мітять територію" русского міра. 

Але чому саме Пушкіна так багато в символічному просторі? Все просто — його росіянцям найлегше продати, адже вони століттями намагалися утвердити його як поета світового значення. У них, утім, мало що вийшло: літературознавець Гаролд Блум у класичній праці "Західний канон" подає Пушкіна як центральну постать саме російської літератури, а от про бодай якийсь його вплив на світову літературу не йдеться.  

Натомість славістка Ева Томпсон вважає, що саме Пушкіна можна назвати автором першого успішного художнього формулювання російської імперської самосвідомості. І що саме Пушкін створив образ гордої Росії, яка призначена керувати підкореними нею народами та в якій аристократія не поступається вишуканістю та освіченістю найбільш рафінованим колам Заходу. Тобто саме Пушкін століттями був символічною зброєю Росії, таким собі прикультуреним троянським конем, який легітимізував наративи русского міра у міжнародному масштабі. 

Навіть Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті закликає зносити пам’ятники Пушкіну, тобто це можна вважати офіційною державною доктриною. Центр наводить такі аргументи проти пам’ятників Пушкіну:

  1. Пушкін був палким прихильником російського імперіалізму і не сприймав критику імперської політики, саме тому він важливий для Росії. 
  2. Творчість Пушкіна пропагує ворожнечу і антиукраїнськість, він був прихильником Петра Першого та критиком Івана Мазепи. 
  3. Пушкін заперечував державність України і навіть дорікав за прагнення до незалежності.

Тож зовсім не дивно, що з початком повномасштабного вторгнення росіянської армії ґвалтівників і мародерів по всій Україні почався пушкінопад. YouTube'ом розійшлися відео про те, як гарно злітає мідний Пушкін в Ужгороді або як від імперського трубадура позбавляються у Чернігові. 

Цікаво, що пушкінопад в українських містах відбувається зазвичай цілком офіційно. У Києві все мало відбуватися так само, навіть створено робочу групу, яка мала б легітимізувати знищення рускомірскіх маркерів. Однак щось пішло не так, а що саме — розповів Андрій Савчук: 

"14 травня, тобто п’ять місяців тому, Київська міська рада прийняла рішення, яке було подане двома депутатками, про те, що створюється попередній список об’єктів на демонтаж. Громадськість подавала понад 70 об’єктів, вони залишили понад 45, але це вже добре. Рада зобов’язала створити робочу групу, яка визначить: знищуємо пам’ятку, віддаємо в музей, передаємо в приватні руки абощо. І за п’ять місяців ця робоча група збиралася двічі. Перший раз не зібралася через те, що хворів голова цієї комісії, а другий раз зібралася на установче засідання просто щоб створитися. І за п’ять місяців вони не вирішили не лише актуальних питань по Пушкіну, але й нічого не зробили для декомунізації пам'ятника Щорса, який чекає ще з 2016 року."

Отже, у Києві питання символічної дерусифікації та деколонізації, по суті, саботують на міському рівні. Причому за активної підтримки прибічників януковича і дивної стурбованості поліції, що вже почала кошмарити активістів! Як вам такий поворот історії в самий розпал російсько-української війни? 

До того ж це був далеко не останній київський Пушкін! Ось тут — список іще восьми об’єктів на честь трубадура Російської імперії у Києві. А як ви думаєте — чи мають вони лишатися в столиці України й надалі? 

Культура
Україна
Росія
Читайте також:
18 жовтня, 2022 вiвторок
Данілов розповів, чи можливий діалог з РФ після заборони на переговори з Путіним
Синод ПЦУ
18 жовтня, 2022 вiвторок
Як виключення: ПЦУ дозволила святкувати Різдво 25 грудня
18 жовтня, 2022 вiвторок
Дві країни відмовились від участі у Євробаченні через збільшення внесків. Це може бути пов'язано із виключенням Росії
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.78
  • EUR
    Купівля 38.46
    Продаж 39.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
19 жовтня
17:44
Карім Бензема
Володар "Золотого м'яча" Бензема відповів, де хоче закінчити кар'єру
17:39
обмін полоненими
108 нещодавно звільнених з російського полону жінок отримають по 180 тис. гривень допомоги
17:35
Руйнування на Вінниччині
На Вінниччині затримали чотирьох жителів, які знімали наслідки атак дронів-камікадзе і поширювали ці відео
17:34
Олексій Данілов
Данілов: воєнний стан Путіна в анексованих регіонах – це підготовка до масової депортації українців
17:18
Лавров
"Немає сенсу зберігати дипломатичну присутність на Заході": ЦПД назвав основний наратив, який сьогодні просуває Росія
17:13
На фото: музикант та актор Колсон Бейкер
Американський співак Machine Gun Kelly вийшов на червону доріжку в прикрасах українського бренду
17:11
Володимир Зеленський
Зеленський доручив уряду створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст і селищ
17:00
на фото: Євгеній Федоренко
РФ нашкодила екології України на 37 млрд євро за час масштабної війни, - Міндовкілля
16:57
OPINION
Олег Манчура
Цар-симулякр. Путін ввів воєнний стан на анексованих територіях
16:56
окупанти оркі русня
"Хочуть прикритися "живим щитом": Херсонська ОВА закликає ігнорувати "евакуацію", проголошену окупантами
16:56
Набіла Массралі
У ЄС є докази надання Іраном дронів Росії для війни проти України, - єврокомісарка
16:55
Чернігів обстріл
Росія вдарила по Чернігову дронами-камікадзе. Є поранені
16:53
США
Проміжні вибори у США: республіканці розповіли, що буде з допомогою Україні у разі їхньої перемоги
16:48
Енергетика
Суттєві ушкодження: 19 жовтня декілька енергетичних об’єктів ДТЕК зазнали обстрілів
16:45
техніка
Українські морпіхи минулої доби знищили 26 окупантів, 2 склади боєприпасів, танк, САУ та ЗРК
16:45
Оновлено
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 8-го туру
16:42
Путін, морські десантники
У Росії на 25% зменшилась кількість ракет у Чорному морі, - ОК "Південь"
16:40
Бурштинська ТЕС
На Прикарпатті росіяни знову поцілили у Бурштинську ТЕС, - ОВА
16:34
Ексклюзив
окупанти оркі русня
Росіянам розповідатимуть про втечу з Херсона, як про велику тактичну перемогу, - військовий експерт Катков
16:33
російські окупанти
Ситуація на Херсонщині: росіяни намагаються налагодити логістику та поповнити особовий склад після втрат
16:31
На фото: Віра Брежнєва
Віра Брежнєва і Tayanna представили спільну пісню "Вишиванка"
16:30
Відключення телерадіомовлення
У Кривому Розі тимчасово вимикатимуть радіомовлення
16:25
гаубиця FH-70
ЗСУ створюють сприятливі умови для подальшого наступу, - ОК "Південь"
16:22
Київ розпочне опалювальний сезон 20 жовтня, - Кличко
16:15
OPINION
Ігор Семиволос
Все те що ми маємо зараз і в Україні з Іраном, наслідки політики Обами
16:12
Енергодар, Запорізька АЕС
Працівникам ЗАЕС, які підписали контракт із Росатомом, загрожує мобілізація, - Енергоатом
16:07
БПЛА
ЗСУ з початку доби знищили 4 крилаті ракети та 8 безпілотників у центральній частині країни
15:57
путін
Путін оголосив про "введення воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях 4 областей України
15:56
мародерство у російській армії
Введення "воєнного стану" на окупованих територіях слід розглядати як псевдолегалізацію РФ мародерства, - Подоляк
15:52
Кулеба
Греція почала постачати Україні БМП-1, - Кулеба
15:52
Тримали людей у підвалі, примушували працювати: у звільненому Лимані виявили "комендатуру" росіян
15:43
ЗСУ
Військовим, які потрапили у полон або зникли, й надалі нараховують зарплату і додаткову винагороду, - командувач оборони Києва
15:37
Новини компаній
Подарунки до Дня захисника та захисниць України: Parimatch передав ЗСУ пікапи та буси
15:33
санкції проти Росії
Завада обходу санкцій і торгівлі нафтою: Єрмак закликав виключити РФ із FATF
15:22
Борис Філатов
"Дуже хотілося лишити собі": Філатов розповів, як відмовився від хабаря у €22 млн
15:21
Віталій Кличко та Наталія Кличко
Більше не Кличко: ексдружина мера Києва повідомила про зміну прізвища
15:18
Вінниччина зазнала ракетного обстрілу
15:14
Starlink
SpaceX щомісяця втрачає $20 млн через неоплачені послуги за Starlink і витрати на захист від кібервійни, - Маск
15:05
Оновлено
ППО
Над Києвом ППО збила декілька ракет російської армії
15:04
Андрій Лунін (в червоному светрі)
Лунін отримав пропозицію від "Реалу" про продовження контракту, - AS
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV