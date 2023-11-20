"У власну кишеню": волонтерка Ліпська розповіла що не так з фондами, які збирають гроші на вулицях

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".

"Порядні організації гроші на вулицях, у скриньках, не збирають. Все що ви бачите у цих скриньках це про власну кишеню", - зазначила вона.

За її словами, існують відповідні волонтерські правила, яких потрібно дотримуватись. Є закон "Про благодійну діяльність та благодійні організації", де прописано як мають проводитися відповідні заходи.

"Якщо збір коштів відбувається на вулиці, має бути рішення міської ради, обласної ради. Якщо це в магазині, потрібно підписати угоду, де детально зазначно про ціль збору. Але з 2012 р., коли ми дуже активно боролися (з волонтерами, які збирають гроші на вулицях - ред), я особисто дзвонила до сотні благодійних організацій. Всі підтвердили, що порядні фонди гроші на вулицях не збирають. Нічого не змінилося за той час", - додала волонтерка.

Також вона прокоментувала історію з депутаткою «Слуги народу» Мар’яною Безуглою, яка свого часу надіслала в Службу безпеки України звернення щодо «мережі» волонтерів.

"Безугла може писати все що завгодно. В Україні є дуже конкретне законодавство. Якщо ти когось в чомусь підозрюєш, ти маєш вказати в заяві ПІБ цієї людини, в чому ти її підозрюєш, навести докази, після чого має бути кримінальне провадження та розслідування. Очевидно, ці листи типу "розберіться з усіма волонтерами" це піар. Насправді такі листи типу "за все хороше проти всього поганого" це завжди ні про що. Тому як написала, так і не відповіли, що логічно в принципі", - зазначила Ліпська.