У ВМС розповіли про створення та призначення майже сформованого Корпусу морської піхоти

Про це повідомляє Командування морської піхоти ВМС ЗС.

Зазначається, що Корпус морської піхоти буде призначено для виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного угруповання або самостійно. Тобто Корпус морської піхоти з відповідним комплектом сил буде спроможний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для ведення операцій на приморському напрямку.

Серед основних завдань – здійснення планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ згідно зі стандартами НАТО, а саме оперативне планування застосування наземного компонента (Land Component Command - LCC) міжвидового угруповання (Joint Task Forces - JTF) при проведенні операції.

Крім того, це проведення наступальних (штурмових, десантних) дій в акваторіях (басейнах) річок та водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС, а також оборона важливих берегових об’єктів та ділянок узбережжя тощо.

До складу Корпусу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення. Щобільше, планується створення ще декількох бойових бригад та батальйонів морської піхоти, але поки що ВМС не розкривають деталі.

Командування морської піхоти теж зазнає трансформації, йдеться у повідомленні. Цей орган управління увійде до складу командування ВМС ЗС України як структурний підрозділ. На Командування морської піхоти будуть покладені функції генерації, зокрема, визначення вимог до спроможностей підпорядкованих сил, визначення потреби в ресурсах, необхідних для належного виконання завдань.

Також Командування морської піхоти плануватиме застосування та розвитку військових частин морської піхоти, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення тощо.

"Створення Корпусу морської піхоти є важливим кроком, який спрямований на посилення обороноздатності та забезпечення національної безпеки в умовах відбиття широкомасштабної агресії Росії. Іншими словами, морська піхота стане ще більш потужною силою у боротьбі з російськими окупантами!" - наголосили у командуванні ВМС.