У Волновасі окупанти змусили почати шкільне навчання біля зони бойових дій, дітей навчатимуть російською і за програмою РФ, - Денісова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що росіяни впроваджують свої стандарти освіти в окупованій Волновасі, Донецької області
Про це вона написала у Telegram.
"Понад 800 учнів у тимчасово окупованому місті Волноваха на Донеччині рашисти змусили розпочати навчання поблизу зони бойових дій. Під час моніторингу соціальних мереж стало відомо, що з 11 квітня 2022 року в місті Волноваха Донецької області запрацювала школа № 5. У школі перебувало 823 учні та 45 вчителів", - повідомила Денісова.
За даними омбудсмена, окупаційна влада заявила про навчання російською мовою та за навчальною програмою РФ.
"Залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій несе пряму загрозу їхньому життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенції ООН про права дитини. Нав’язування освіти країни-окупанта суперечить статті 29 Конвенції ООН", - написала вона.
Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії з закликом врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав дитини.
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